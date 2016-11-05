شادگان نیازمند توسعه همه جانبه فرهنگی و اجتماعی است

ولید آلبوناصر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام فعالیت فرهنگی همواره سخت‌تر و حساس‌تر از سایر فعالیت‌هاست و به همین منظور مدیران در اولویت‌بندی برنامه‌هایشان، اقدامات فرهنگی را در انتهای فهرست اولویت‌هایشان قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: در کنار شاخص‌های رفاهی و توسعه‌ای، لازمه دستیابی به جامعه‌ای سالم و پویا افزایش روحیه‌ی نشاط و شادی در آن است، به همین منظور می‌توان با اقدامات ساده و کم‌هزینه تاثیرات فراوانی بر شادی عمومی و پویایی اجتماعی گذاشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی در شادگان می‌بایست به سمت فعال‌سازی و شاد کردن جامعه با استفاده از برنامه‌ها و ظرفیت‌های منطقی و سالم پیش روند. تقویت هنرمندان، حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری؛ راه‌اندازی جنگ‌های نشاط، جشنواره‌ها و حتی مسابقات خانوادگی می‌توانند سهم به سزایی در افزایش شادی و شاخص پویایی جامعه داشته باشند.

آلبوناصر تذکر داد: در همین راستا ما انتظارات فراوانی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به عنوان متولی کلان فرهنگ و هنر در استان داریم.

وی افزود: بی‌تردید اگر بخواهند طرح و نقشه جامعی در خصوص توسعه فرهنگی‌ هنری شهرستان‌های استان ترسیم کنند، شادگان یکی از سه شهر اولویت‌دار این طرح بنا به شرایط خاصش خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر شادگان اضافه کرد: انتظار داریم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شادگان ضمن افزایش توان برنامه‌ریزی و اجرایی خویش، به سرعت نسبت به فعال‌سازی دوباره انجمن‌ اهل قلم شادگان و راه‌اندازی انجمن‌های مهمی چون مطبوعات، هنرهای تجسمی، فیلم و موسیقی اقدام کند.

آلبوناصر بیان کرد: در این راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر شادگان به ویژه کمیسیون فرهنگی این شورا و همچنین دفتر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، همه توان و ظرفیت خود را برای توسعه همه جانبه فرهنگی هنری و حمایت از رویدادها در این زمینه به کار می‌گیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان همچنین عنوان کرد: در حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی، هنری و اجتماعی می‌بایست به شکل واقع‌بینانه اقدام به ظرفیت‌سنجی و ظرفیت‌سازی کرد. ممکن است شهر یا منطقه‌ای در زمینه‌هایی خاص ظرفیت‌های ناچیزی داشته باشد ولی در زمینه‌های دیگر مهد وفور ظرفیت باشد. برای مثال همگان می‌دانند شادگان در حوزه شعر عربی ظرفیت‌های فراوانی در استان و کشور دارد که می‌توان این جایگاه را با برنامه‌ریزی، رویدادسازی و حمایت، تبدیل به جایگاهی جهانی کرد.

پایتخت شعر و ادبیات عرب کشور

وی ادامه داد: خوشبختانه در همین راستا، نماینده مردم شادگان با درک ظرفیت‌ها و نیازهای اساسی حوزه فرهنگ و هنر پس از پیگیری‌های فراوان موفق به اخذ بودجه لازم از سوی وزارت نفت برای طراحی و احداث یادمان «مرحوم ملافاضل سکرانی» به عنوان نماد شعر عربی در شادگان کرده است، با این اعتقاد که چنین رویکردهایی در مدت زمان کوتاهی، شادگان را به پایتخت شعر و ادبیات عرب کشور تبدیل خواهد کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شادگان گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شادگان، تئاتر این شهر است. هنرمندان با تجربه و توانمندی در هنر تئاتر داریم که در استان و کشور بارها افتخار آفرینی کرده‌اند که با توجه بیشتر به آنان و رفع نیازهایشان می‌توان سهم قابل توجهی از توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی شهر شادگان را برای این هنر کنار گذاشت.

آلبوناصر افزود: سومین ظرفیت غنی و بی‌نظیر فرهنگی هنری شادگان مربوط به موسیقی سنتی این شهر است. بی تردید با اقدامات کوچکی مانند فعال‌سازی انجمن موسیقی این شهر و حمایت از هنرمندان موسیقی سنتی، شادگان می‌تواند حرف‌های زیادی در این زمینه داشت.

وی تصریح کرد:: متأسفانه وضعیت مطبوعات، هنرهای تجسمی، فیلم، موسیقی و به طور کلی هنرمندان و فعالان این عرصه‌ها در شادگان به هیچ وجه در خور و شایسته نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان در پایان بیان کرد: عدم برخورداری از انجمن‌های فعال، نبود نگاه حمایتی، نبود نگارخانه، نبود سالن مجهز و مدرن سینما و دیگر امکانات زیرساختی برای فعالان مطبوعاتی و هنرمندان این عرصه‌ها منجر به کاهش شدید تولیدات رسانه‌ای و هنری در زمینه‌های مذکور شده که تاثیر به سزای این کاهش تولیدات، بر جامعه و شهروندان شادگانی بیش از هنرمندان و فعالان فرهنگی این شهر مشهود است.