دریایی به نشان طلا دست یافت/ صعود فضلی و هاشمی به دیدار نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه در شهر «شین» چین با حضور مدال آوران سال گذشته مسابقات قهرمانی جهان آغاز شد که تیم هفت نفره کشورمان تاکنون موفق به کسب یک نشان طلا شده و چهار نماینده دیگر کشورمان با برتری مقبال رقبای خود راهی دیدار نهایی شده اند.

امروز شنبه و در رقابت های نوبت صبح صدیقه دریایی در وزن ۶۰- کیلوگرم مقابل«ترانگ تی نگوین» قهرمان ویتنامی جهان در دو راند متوالی صاحب پیروزی شد و نخستین مدال طلای تیم ملی کشورمان را کسب کرد. وی با برتری مقابل «سینگ تونگ مان» از هنگ کنگ راهی دیدار نهایی شده بود.

امیر فضلی هم در وزن ۸۵- کیلوگرم در نخستین دیدار خود با «ژاویر فوپا پوکام» از فرانسه روبرو شد و در دو راند متوالی به برتری دست یافت. ضمن اینکه مریمهاشمی در وزن ۷۰- کیلوگرم «لاریا کیپولا» رقیب ایتالیایی خود را شکست داد و فینالست شد.

روز گذشته هم محسن محمد سیفی و عرفان آهنگران رقبای خود را شکست داده و به دیدار نهایی راه پیدا کرده بودند. در ادامه رقابتهای امروز هم شهربانو منصوریان در وزن ۶۵- کیلوگرم به دیدار «کریستانا موروزوا» از روسیه می رود و حمید رضا قلی پور در ۹۰- کیلوگرم با «ایلیا وارچینا» از بلاروس مبارزه می کند.

این دوره از رقابتها فردا به پایان می رسد.