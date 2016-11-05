حذف تیم کبدی قم با شکست برابر میزبان

محمد علی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کبدی جوانان قم که در مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور در اراک شرکت کرده است در عین شایستگی نتوانست به جمع تیم‌های برتر این مسابقات راه پیدا کند.



وی افزود: تیم کبدی جوانان قم روز جمعه در مسابقه خود در مرحله حذفی این رقابت‌ها در اراک به مصاف تیم استان مرکزی، میزبان مسابقات رفت و در یک بازی نزدیک و نفس گیر شکستی میلی متری را تجربه کرد و ۴۸ بر ۴۹ بازی را به حریف خود باخت.



دبیر هیئت کبدی استان قم گفت: کبدی کاران قمی در این مسابقات در مرحله گروهی با تیم‌های مازندران و کهگیلویه و به بویراحمد هم‌گروه بودند که نخستین دیدار تیم کبدی قم برابر مازندران برگزار شد و با برتری ۳۷ بر ۳۵ تیم مازندران همراه بود.



رجایی بیان داشت: تیم کبدی قم در دومین مسابقه خود به دیدار تیم کهگیلویه و به بویراحمد رفت و توانست در این مسابقه ۶۳ بر ۳۲ برنده بازی شود و به عنوان تیم دوم گروه صعود خود را به مرحله حذفی مسجل کند.



وی عنوان کرد: از ۱۰ بازیکنی که در ترکیب تیم کبدی جوانان قم در این مسابقات به میدان رفتند تنها محمد اورنجی و محمد مهدی مؤمن در رده جوانان بودند و بقیه نفرات در رده سنی نوجوانان قرار داشتند و کبدی قم از پشتوانه انسانی خوبی در بخش پایه برخوردار شده است.



دبیر هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: محمد اورنجی، محمد مهدی مؤمن، محمد علی بیگلری، علی نادری، امیر محمد محمدی، علیرضا ایزدخواست، علی اصغر وفایی، مهرشاد چاقری و مهدی ذوقی روشن بازیکنان تیم کبدی قم در این پیکارها بودند و علی بیگلری به عنوان مربی و حسین میرزایی به عنوان سرپرست این تیم را همراهی کردند.