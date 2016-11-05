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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۰

مربی تیم ملی فوتبال ساحلی:

برزیل از ما واهمه دارد/ امیدوارم جام قهرمانی را برگردانیم

برزیل از ما واهمه دارد/ امیدوارم جام قهرمانی را برگردانیم

مربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران می‌گوید این برزیل است که از رویارویی با تیم ایران در فینال مسابقات جام بین قاره‌ای واهمه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمپور درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل تاهیتی و صعود به فینال مسابقات جام بین قاره‌ای، گفت: بازیکنان ما توانستند از سد ابرقدرت فوتبال ساحلی عبور کنند تا به برزیل در فینال برسیم. بازی با برزیل متفاوت است. امیدوارم به شرایط خوبی دست پیدا کنیم و بتوانیم جام قهرمانی را به ایران برگردانیم.

وی افزود: برزیل نسبت به سه، چهار سال قبل متفاوت‌تر شده است. شب گذشته هم روسیه را شکست داد و به فینال رسید. آنها چند بازیکن جوان اضافه کرده‌اند.

مربی تیم ملی فوتبال ساحلی درباره رویارویی با برزیل هم تصریح کرد: ما برای این بازی استرس نداریم بلکه این برزیلی‌ها هستند که از بازی با ایران ترس و واهمه دارند.

هاشمپور در پایان درباره حضور مهدی تاج در امارات و پاداش بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی، گفت: غیرت بازیکنان فوتبال ساحلی زبانزد است و واقعا توجهی به مسائل مالی ندارند. البته آقای تاج قول‌هایی داده‌اند که ان شاءالله وقتی به ایران بر می‌گردیم آنرا عملی می‌کنند.

کد مطلب 3815322

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