برزیل از ما واهمه دارد/ امیدوارم جام قهرمانی را برگردانیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمپور درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل تاهیتی و صعود به فینال مسابقات جام بین قارهای، گفت: بازیکنان ما توانستند از سد ابرقدرت فوتبال ساحلی عبور کنند تا به برزیل در فینال برسیم. بازی با برزیل متفاوت است. امیدوارم به شرایط خوبی دست پیدا کنیم و بتوانیم جام قهرمانی را به ایران برگردانیم.
وی افزود: برزیل نسبت به سه، چهار سال قبل متفاوتتر شده است. شب گذشته هم روسیه را شکست داد و به فینال رسید. آنها چند بازیکن جوان اضافه کردهاند.
مربی تیم ملی فوتبال ساحلی درباره رویارویی با برزیل هم تصریح کرد: ما برای این بازی استرس نداریم بلکه این برزیلیها هستند که از بازی با ایران ترس و واهمه دارند.
هاشمپور در پایان درباره حضور مهدی تاج در امارات و پاداش بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی، گفت: غیرت بازیکنان فوتبال ساحلی زبانزد است و واقعا توجهی به مسائل مالی ندارند. البته آقای تاج قولهایی دادهاند که ان شاءالله وقتی به ایران بر میگردیم آنرا عملی میکنند.
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