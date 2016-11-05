خواستگار ناکام خانواده دختر مورد علاقه اش را به رگبار بست

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۳۵ ساله در خرمدشت تاکستان در پی یک خواستگاری که به دلیل داشتن سوابق متعدد کیفری از طرف خانواده دختر جواب «نه» شنیده بود با نقشه و انگیزه قبلی و با استفاده از یک قبضه اسلحه کلاشینکف در مسیر خانه دختر، پدر دختر را از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می دهد که پدر دختر در همان لحظه اول به قتل می رسد.

قاتل که چند سال پیش به جرم قتل در زندان به سر می برد با جلب رضایت و بخشش اولیای دم موفق به آزادی از زندان شده بود و در پی آنچه که خواستگاری ناکام نامیده می شود با تهیه سلاح جنگی مبادرت به انتقام جویی از خانواده دختر مورد نظر در شهر خرمدشت تاکستان می کند.

(ف. ق) قاتل ابتدا در مسیر راه پدر و مادر خانواده قرار گرفته و با شلیک چندین گلوله پدر و مادر خانواده را مورد هدف قرار می دهد که در این بین پدر به قتل رسیده و مادر مجروح و راهی بیمارستان می شود.

در ادامه برای کشتن دختر به سمت محل کار وی رفته و در آرایشگاه، او و چند زن دیگر را به رگبار می بندد که شش گلوله به دختر اصابت می کند و بقیه هم به شدت مجروح می شوند که حال دختر وخیم گزارش شده است.

این پایان اقدام قاتل نبود و متهم به نیت قتل برادر دختر، به دنبال وی می رود که در یک تعقیب و گریز برادر دختر موفق به فرار می شود اما در این میان سه نفر از همسایگان و شهروندان خرمدشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی می شوند.

پرونده این قتل در مراجع قضایی و انتطامی در حال پیگیری و رسیدگی است و ماموران نیروی انتظامی در پی دستگیری قاتل هستند.