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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۴

در خرمدشت تاکستان

خواستگار ناکام خانواده دختر مورد علاقه اش را به رگبار بست

خواستگار ناکام خانواده دختر مورد علاقه اش را به رگبار بست

قزوین- خواستگار ۳۵ ساله ساکن خرمدشت وقتی جواب منفی شنید، اعضای خانواده دختر را به گلوله بست که طی آن پدر خانواده به قتل رسید و سه نفردیگر نیز مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۳۵ ساله در خرمدشت تاکستان در پی یک خواستگاری که به دلیل داشتن سوابق متعدد کیفری از طرف خانواده دختر جواب «نه» شنیده بود با نقشه و انگیزه قبلی و با استفاده از یک قبضه اسلحه کلاشینکف در مسیر خانه دختر، پدر دختر را  از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می دهد که پدر دختر در همان لحظه اول به قتل می رسد.

 قاتل که چند سال پیش به جرم قتل در زندان به سر می برد با جلب رضایت و بخشش اولیای دم موفق به آزادی از زندان شده بود و در پی آنچه که خواستگاری ناکام نامیده می شود با تهیه سلاح جنگی مبادرت به انتقام جویی از خانواده دختر مورد نظر در شهر خرمدشت تاکستان می کند.

(ف. ق) قاتل ابتدا در مسیر راه پدر و مادر خانواده قرار گرفته و با شلیک چندین گلوله پدر و مادر خانواده را مورد هدف قرار می دهد که در این بین پدر به قتل رسیده و مادر مجروح و راهی بیمارستان می شود.

در ادامه برای کشتن دختر به سمت محل کار وی رفته و در آرایشگاه، او و چند زن دیگر را به رگبار می بندد که شش گلوله به دختر اصابت می کند و بقیه هم به شدت مجروح می شوند که حال دختر وخیم گزارش شده است.

این پایان اقدام قاتل نبود و متهم به نیت قتل برادر دختر، به دنبال وی می رود که در یک تعقیب و گریز برادر دختر موفق به فرار می شود اما در این میان سه نفر از همسایگان و شهروندان خرمدشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی می شوند.

پرونده این قتل در مراجع قضایی و انتطامی در حال پیگیری و رسیدگی است و ماموران نیروی انتظامی در پی دستگیری قاتل هستند.

کد مطلب 3815324

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    نظرات

    • حسن پاکرو GB ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      این خواستگار به احتمال زیاد یک بیمار روانی‌ است. یک انسان به خاطر دوست داشتن یک شخص دیگران را قلع و قمع نمیکند.
    • فاعظه نیکرو IR ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      کلا خرمدشت قزوین جای خطرناکی هست بعضی از مردم اسلحه دارند و خیلی راحت مرتکب قتل میشوند حتی پلیس هم در آن منطقه هراسان است.
    • کاظم IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      1 0
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      ازقدیم گفتن به خرمدشت میری چوب بردار به ضیاءاباد میری نون بردار
    • ز،ح IR ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      با سلام ،من فقط از خدا خواستم زودتر دست گیر بشه چون محل زندگی مادربزرگ‌و اقوام همسرم هست که اونها هم به شدت وحشت زده هستن

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