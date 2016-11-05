خرخر هنگام خواب در کودکان را جدی بگیرید

علیرضا جعفری در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگره سراسری گوش، حلق و بینی و جراحی‌های سر و گردن گفت: استفاده از بوتاکس به روش قلم پزشکی مورد تأیید نیست ولی تزریق آن با موادی که جزء فرآورده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده اگر در جای صحیح و توسط متخصصان انجام گیرد موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: در حاشیه برگزاری این کنگره، در ارتباط با موضوعات مختلف مرتبط با جراحی سر و گردن و گوش و حلق و بینی کارگاه آموزشی برگزار می‌شود که از جمله این موارد برگزاری تزریق بوتاکس و پرکننده‌های صورت است که این مسئله به صورت عملی آموزش داده می‌شود.

وی در مورد تبلیغاتی که در زمینه تزریق بوتاکس در شبکه‌های ماهواره‌ای انجام می‌شود، افزود: استفاده از بوتاکس به روش قلم پزشکی مورد تأیید نیست ولی تزریق آن با موادی که جزء فرآورده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده اگر در جای صحیح و توسط متخصصان انجام گیرد موثر خواهد بود.

متخصص گوش و حلق و بینی اضافه کرد: البته این مسئله بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال و جهت رفع چین و چروک صورت استفاده می‌شود ولی در همه افراد موثر واقع نشده و تشخیص این مسئله بر عهده پزشک معالج است.

دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره سالیانه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن گفت: یکی از شایع ترین مشکلات مربوط به گوش و حلق و بینی در اطفال مربوط به اختلالات گوش، مسائل مربوط به لوزه، آلرژی و سینوزیت مکرر در آنها است.

جعفری ادامه داد: ممکن است گاهی توده‌هایی ریز در سر و گردن کودکان یافت شود که این مسئله حتما باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم برداشته شود.

وی با اشاره به علائم خطر در کودکان گفت: خرخر وقت خواب باید توسط والدین مورد توجه قرار گیرد چرا که این مسئله می‌تواند ناشی از عوارض بزرگی لوزه باشد و اگر درمان نشود روی گوش اثر گذاشته و مایع در گوش میانی ایجاد می‌شود. در نتیجه کاهش شنوایی برگشت‌ناپذیر را در کودکان شاهد خواهیم بود.

دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره سالیانه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن گفت: درمان لوزه کاملا انجام پذیر است و از طریق جراحی این مشکل در کودکان رفع می‌شود.

وی با اشاره به وجود توده‌های سر و گردن در بزرگسالان گفت: این مسئله باید حتما جدی گرفته شود و آزمایش و معاینه‌های لازم توسط پزشک در این زمینه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم و بر اساس علت تشکیل توده پزشک برداشتن توده را توصیه می‌کند.