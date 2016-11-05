ادامه اعتراضات مردم مراکش در پی مرگ یک ماهی فروش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم شهرهای مختلف مراکش همچون «الحسیمه» و «الناظور» شب گذشته شاهد اعتراضات جدید علیه کشته شدن «محسن فکری» ماهی فروش این کشور بودند.

کشته شدن این ماهی فروش ۳۱ ساله پس از آن صورت گرفت که پلیس، ماهی های وی را مصادره و در داخل کامیون حمل زباله انداخته بود و همین امر موجب کشته شدن ماهی فروش مذکور شد.

این حادثه روز جمعه و در پی آن روی داد که مقامات محلی شهر «الحسیمه» واقع در شمال مراکش ماهی های «محسن فکری» را به دلیل اینکه صید ماهی های مورد فروش وی ممنوع است، مصادره و توقیف کردند.

بنا بر روایات فعالان در شبکه های اجتماعی یکی از ماموران پلیس ماهی های این ماهی فروش را به داخل کامیون مکانیزه حمل زباله انداخته و وی با اعتراض به این اقدام پلیس خودش را برای درآوردن ماهی ها به داخل کامیون حمل زباله انداخت.

این در حالی است که مامور پلیس به راننده کامیون دستور ادامه کار خود را داده و ماهی فروش مراکشی با گیر کردن بین تیغه های فشرده کردن زباله ها به شکل فجیعی جان سپرد.