ثبت نام تکمیل ظرفیت در ۵ رشته کاردانی مرکز فرهنگ و هنرکرمانشاه

حجت سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های مقطع کاردانی دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: در این مرحله از تکمیل ظرفیت این دانشکده، ۵ رشته کاردانی موسیقی، گرافیک، عکاسی، روابط عمومی و امورفرهنگی ارائه شده است و دانشجویان می توانند در هر یک از رشته های مذکور ثبت نام کنند.

سلیمی هم چنین از ثبت نام تکمیل ظرفیت ۴ رشته کارشناسی نیز خبر داد و گفت: علاقه مندان می توانند در رشته های روابط عمومی، مدیریت فرهنگی، گرافیک و موسیقی در مقطع کارشناسی ثبت نام کنند.

رئیس دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه مهلت ثبت نام در رشته های مذکور را ۱۹ آبان امسال اعلام کرد و گفت: در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در هر یک از رشته های مذکور کلاس هایی را برگزار خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه اغلب افرادی که خواهان تحصیل در این مرکز هستند، کارمند بوده این فرصت را به وجود آورده ایم که کلاس های تکمیل ظرفیت در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شود.

سلیمی از تقسیط شهریه این کلاس ها نیز خبر داد و گفت: دانشجویان می توانند شهریه خود را به ۴ قسط تقسیم کرده و تا پایان ترم تحصیلی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی محل دانشکده فرهنگ و هنر علمی و کاربردی کرمانشاه را میدان آیت الله جلیلی اعلام کرد و گفت: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۸۲۵۶۵۵۴ تماس حاصل کنند.