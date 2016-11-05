  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۴

توکلی به مهر خبر داد؛

ثبت نام ۴۳ هزار نفر در دوره های بدون آزمون دانشگاهها

ثبت نام ۴۳ هزار نفر در دوره های بدون آزمون دانشگاهها

مشاور عالی سازمان سنجش تازه ترین آمار ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پیام نور، کاردانی های دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع تاکنون ۴۳ هزار و ۹۷۱ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: مرحله تکمیل ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی نیز انجام می گیرد و تا امروز شنبه ۱۵ آبان تعداد ۲۹ هزار و ۳۶۶ نفر در مجموع تکمیل ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته فنی حرفه ای در دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی گفت: تاکنون نیز ۳ هزار و ۱۲۰ نفر در این مرحله ثبت نام کردند. آخرین مهلت ثبت نام ۲ آذرماه است.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز تا ۱۹ آبان ماه فرصت دارند در این مرحله شرکت کنند و تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۴۸۵ نفر در این دوره ها ثبت نام کردند.

کد مطلب 3815335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها