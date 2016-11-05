ثبت نام ۴۳ هزار نفر در دوره های بدون آزمون دانشگاهها

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع تاکنون ۴۳ هزار و ۹۷۱ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: مرحله تکمیل ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی نیز انجام می گیرد و تا امروز شنبه ۱۵ آبان تعداد ۲۹ هزار و ۳۶۶ نفر در مجموع تکمیل ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته فنی حرفه ای در دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی گفت: تاکنون نیز ۳ هزار و ۱۲۰ نفر در این مرحله ثبت نام کردند. آخرین مهلت ثبت نام ۲ آذرماه است.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز تا ۱۹ آبان ماه فرصت دارند در این مرحله شرکت کنند و تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۴۸۵ نفر در این دوره ها ثبت نام کردند.