نمایش و نقد و بررسی «چاله» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی «چاله» که هم اکنون در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است، روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

این برنامه با حضور علی کریم کارگردان، مجید مطلبی تهیه کننده، بهزاد مصلح تدوینگر و دیگر عوامل فیلم «چاله» ساعت ۱۶، روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

«چاله» عنوان اولین فیلم بلند سینمایی علی کریم است که سال ٨٧ ساخته شده و پس از ۸ سال در گروه «هنر و تجربه» اکران عمومی شده است.

علی کریم پس از این فیلم «من از سپیده صبح بیزارم» را کارگردانی کرد که این فیلم هم در گروه «هنر وتجربه» اکران شد و در جشنواره های متعدد خارجی و داخلی به نمایش در آمد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: غلامرضا پس از وقوع زلزله ای ویرانگر در شهرش سبز تپه، خانواده اش را از دست می دهد و با همسر جدیدش به جاده ای متروکه کوچ می کند و قهوه خانه قدیمی و مخروبه ای را به مکانیکی تبدیل می کند و برای امرار معاش چشم به جاده می دوزد و با دلخوشی بازگشت تنها پسرش از ژاپن روزها را شب می کند.

در فیلم «چاله» مصطفی طاری، سیامک احصایی، سینا رازانی، علی بکائیان، ناصر عاشوری، نگار حسن زاده، امیر توسلی، افشین خورشید باختری، رومینا سلیمانیه، مسعود سخایی و... بازی می کنند.