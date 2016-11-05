تصمیم های خلق الساعه ترافیکی در سنندج/آزمون و خطا ادامه دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طی یک دهه اخیر هر روز بر شدت ترافیک در سنندج افزوده می شود و در این میان متاسفانه سازمان های مسئول و متولی امر به جای یافتن راه حل های اصولی، بیشتر با راه حل های غیرکارشناسی مشکلات و نارسایی های در این بخش را دوچندان می کنند.

در طول یک دهه اخیر بارها مسئولان استانی، شهرستانی و حتی کشوری در خصوص لزوم ساماندهی و مدیریت بهتر ترافیک در سنندج وعده های را مطرح کرده اند ولی متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این وعده ها رنگ واقعیت به خود نگرفته و هر روز هم گره ترافیک در مرکز استان کردستان کورتر می شود.

تمامی معابر سنندج به ویژه در هسته مرکزی این شهر از ۳۵ تا ۴۰ سال قبل تاکنون تغییر پیدا نکرده اند و این در حالی است که در طول ۲۰ سال اخیر جمعیت سنندج دو برابر شده و شمار وسائل نقلیه در این شهر نیز حداقل به چهار برابر افزایش پیدا کرده است.

وقتی که دستگاه ها و سازمان های متولی در حوزه ترافیک ناتوان بوده و راه چاره ای اساسی برای رفع این معضل جدی در سنندج را پیدا نکردند، یک طرفه کردن معابر، ایجاد محدودیت برای تردد وسائل نقلیه شخصی در بعضی از مسیرها و انسداد تقاطع در دستور کار قرار گرفته است.

یک طرفه کردن معابر و انسداد تقاطع ها راه چاره مسئولان برای مدیریت ترافیک سنندج

هم اکنون تقریبا اکثر معابر هسته مرکزی شهر سنندج یک طرفه شده و البته در کنار این مهم، در بعضی از ساعات روز از تردد وسائل نقلیه شخصی به دو میدان اصلی این شهر جلوگیری می شود تا با تجویز این مسکن های مقطعی، درمانی برای ترافیک در سنندج پیدا شود.

در آخرین اقدام غیرکارشناسی که اعتراض شهروندان و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر سنندج را نیز به دنبال داشته است، تقاطع بلوار پاسداران به سمت چهار راه بسیج و بیمارستان توحید سنندج هم مسدود شد تا به جای یافتن راه حل اساسی صورت مسئله پاک شود.

بلوار پاسداران یکی از خیابان های اصلی در سنندج بوده و راه دسترسی جمعیت حدود ۸۰ هزار نفری شهرک بهاران به هسته مرکزی این شهر به شمار می رود و در کمتر از مدت زمان شش ماه دو تقاطع اصلی و مهم در این مسیر مسدود شده اند تا بر اساس تصمیم متولیان امر تردد وسائل نقلیه روان شود.

به دنبال اجرایی کردن آخرین تصمیم شورای ترافیک در سنندج، و با انسداد تردد وسائل نقیله از بلوار پاسداران به سمت چهار راه بسیج و در نهایت دادگستری و بیمارستان توحید شمار زیادی از مردم با مشکلات جدید مواجه شده اند و نه تنها ترافیک در بلوار پاسداران کاهش پیدا نکرده که ترافیک شدید تری به تقاط های دیگر این مسیر انتقال داده شده است.

یکی از شهروندان سنندجی که صبح امروز شنبه در محل این تقاطع در انتظار تاکسی بود در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: واقعا نمی دانم که مسئولان و متولیان حوزه ترافیک در سنندج زندگی می کنند یا خیر و اگر در این شهر زندگی می کنند، چرا یک ذره به فکر شهروندان نیستند.

وی گفت: با انسداد این تقاطع مسیر میدان آزادی به بخش زیادی از شهر قطع شده است و دیگر تاکسی در این مسیرها تردد نمی کند و مردم باید هزینه بیشتری برای حضور در هسته مرکزی این شهر پرداخت کنند و من قبلا از میدان آزادی سوار تاکسی شده و خود را به بیمارستان توحید می رساندم که الان باید این مسیر را با پرداخت هزینه بیشتر و زمان طولانی تر طی کنم.

این شهروند سنندجی بیان کرد: متاسفانه اکثر تصمیم های صورت گرفته در حوزه ساماندهی ترافیک در سندج به ضرر شهروندان است و کسانی که متولی کار هستند به جای درمان اصولی مشکلات بیشتر به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.

رفاه و آسایش شهروندان باید در اولویت باشد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص دلیل انسداد این تقاطع، بیان کرد: به هر حال پلیس مجری سیاست ها و برنامه های شورای ترافیک است و بدون شک تا مصوبه ای در این زمینه ابلاغ نشده باشد، این تقاطع مسدود نمی شد.

رمضان نادری در پاسخ به این سوال که با انسداد این مسیر مردم با مشکلات مختلفی مواجه شده اند، گفت: اولویت اصلی پلیس تلاش در راستای رفاه شهروندان است و مطمئن باشید که اگر مردم با مشکل مواجه شوند ما با اجرایی کردن و ادامه این طرح مخالفت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه باید همیشه نقاط ضعف و قوت طرح ها و برنامه های این چنین به صورت دقیق بررسی شود، یادآور شد: معمولا ما تلاش می کنیم که در جریان اجرایی کردن طرح های ترافیکی موادر مثبت و منفی را در کنار هم قرار داده و سپس برای آن تصمیم گیری کنیم و نگاه کارشناسی و همچنین تلاش در راستای تامین رفاه مردم دو اولویت اصلی است که همواره مورد توجه قرار می گیرد.

جلسه فوق العاده شورای شهر سنندج در خصوص انسداد تقاطع بلوار پاسداران

در همین شرایط رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج ضمن انتقاد از این اقدام ترافیکی در مرکز استان، از تشکیل جلسه فوق العاده شورا در راستای رسیدگی به این اقدام خبر داد و گفت: تلاش برای رفاه و آسایش مردم اولویت اصلی است و مسئولان در تمامی حوزه ها باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.

فردین زمانی گفت: شورا در اولین فرصت و با حضور مسئولان و متولیان امر موضوع را در دستور کار قرار داده و رسیدگی می کند و ما باید به جای این گونه اقدامات به فکر راه چاره اساسی برای درمان ترافیک در سنندج باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار بی اطلاعی از اجرایی کردن این مصوبه در شورای ترافیک استان و شهرستان، افزود: متاسفانه من به عنوان شورا اصلا در جریان همچنین مصوبه ای نیستم.

جلال شریعتی یادآور شد: شورا باید در جریان مصوبات شورای ترافیک باشد ولی متاسفانه برای این مورد ما اصلا در جریان نبوده و به نوعی معترض اجرایی کردن این مصوبه جدید هستیم.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مردم به دنبال انسداد تقاطع بلوار پاسداران به سمت چهار راه بسیج، عنوان کرد: واقعا مردم دچار مشکل شده اند و در طول این دو روز نیز تماس های زیادی با ما داشته اند که باید هر چه سریعتر در این خصوص تصمیم گیری شود.

انسداد تقاطع بلوار پاسداران به سمت میدان بسیج که قرار بود ترافیک در این مسیر را کاهش دهد که صبح امروز و بر روی پل ۲۲ گولان در انتهای بلوار پاسداران ترافیکی خسته کننده ایجاد شده بود و نشان می داد که مطالعه چندانی برای اجرایی کردن این مصوبه از سوی متولیان امر صورت نگرفته است.

نکته نگران کننده تر انسداد دسترسی بلوار پاسداران به سمت بیمارستان توحید و طولانی تر کردن این مسیر است که در صورت نیاز به تردد آمبولانس بدون شک مردم با مشکلات جدی تری مواجه خواهند بود.

در نهایت باید به ذکر این نکته توجه داشت که درمان ترافیک در سنندج با تجویز مسکن های مقطعی امکان پذیر نیست و مسئولان به جای پاک کردن صورت مسئله با یک طرفه کردن معابر، انسداد تقاطع ها و همچنین جلوگیری از تردد وسائل نقلیه باید به فکر یک راه چاره اساسی برای این موضوع باشند.