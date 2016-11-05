تمدید مهلت شرکت در جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر منتخب خبرنگاران، از آنجا که آثار دریافتی تعدادی از علاقه مندان به شرکت در یازدهمین دوره این جایزه، از نظر ضوابط آیین نامه ای و مندرج در فراخوان، نقصی‌هایی داشته است، به این دسته از شرکت کنندگان تا ۲۸ آبان ماه فرصت داده می شود تا نسبت به رفع نقص آثار خود اقدام کنند.

همچنین دیگر شاعران و ناشران علاقه مند که به هر دلیلی تا مهلت ۱۴ آبان ماه موفق نشدند آثار خود را به نشانی دبیرخانه بفرستند، نیز با استفاده از همین فرصت برای فرستادن و شرکت آثار خوددر بخش های کتاب سال و ویژه شاعران بدون کتاب، تا ۲۸ آبان ماه می توانند اقدام کنند.

یادآوری می‌شود یازدهمین دوره‌ جایزه‌ کتاب سال شعر، منتخب «خبرنگاران»، در سه بخش کتاب سال، ویژه شاعران بدون کتاب و تجلیل از یک عمر فعالیت شعری، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه‌ در حوزه شعر و ادبیات، برگزار می‌شود.

دبیرخانه‌ی این دوره از جایزه‌ی کتاب سال شعر خبرنگاران از شاعران و ناشرانی که در سال ۱۳۹۴ مجموعه شعر منتشر کرده‌اند، دعوت کرده است تا با توجه به این شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:

کتاب در سال ۱۳۹۴ منتشر و در شناسنامه‌ی آن درج شده باشد.

چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.

برگزیده‌ اشعار یا مجموعه‌ی گروهی نباشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش، باید چهار نسخه از اثر خود را به نشانی تهران، صندوق پستی ۱۸۷ - ۱۳۳۵۵، دبیرخانه‌ جایزه‌ کتاب سال شعر - خبرنگاران، بفرستند.

در بخش ویژه هم که برای کشف استعدادهای شعری برگزار می‌شود، آن دسته از شاعرانی که در هر سنی، تاکنون مجموعه شعر منتشر نکرده‌اند، آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق نشانی پست الکترونیکی و نه پرینت‌شده، می‌توانند بفرستند:

‌شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب مجموعه‌ی شعر در ایران منتشر کرده یا در نوبت نشر داشته باشند.

شرکت علاقه‌مندانی که قبلا کتابی غیر از مجموعه شعر منتشر کرده‌اند یا در دست انتشار دارند، در این بخش، بلامانع است.

‌ مجموعه‌ی شعرها باید به زبان فارسی باشد.

‌تعداد شعرها بین ‌۴۰ تا ‌۵۰ قطعه بوده، در صورت نرسیدن به این تعداد، لازم است تعداد صفحه‌های مجموعه‌ی شعرها بین ۸۰ تا ‌۱۰۰ صفحه باشد.

همگی در قالب یک فایل - حتما یک فایل - وُرد، باشند. از فرستادن اثر در قالب فایل پی‌دی‌اف یا پرینت کاغذی از طریق پُست، جدا پرهیز شود.

‌ حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور، با هر ملیتی، آزاد است.

آثار این بخش باید همگی به نشانی پست الکترونیکی Shaahin.fathyan@gmail.com ارسال شود.