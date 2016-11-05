نفرات برتر مسابقات اسکواش پسران و دختران قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مسابقات اسکواش دانش آموزی استان قم در بخش پسران و دختران به صورت مجزا برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات در رده‌های سنی پایه مشخص شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.



در مسابقات بخش پسران که جمعه شب در تالار اسکواش مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم برگزار شد ورزشکاران در ۲ رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال به رقابت پرداختند و در این مسابقات که به صورت ۲ حذفی برگزار گردید در رده کمتر از ۱۳ سال هادی سعدی، محمد حسام داوود آبادی و محسن جد به مقام اول تا سوم دست یافتند.



در رده سنی کمتر از ۱۱ سال نیز علی اسلامیان صاحب عنوان نخست شد و پوریا نائینی و امین اسلامیان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم مسابقات اسکواش دانش آموزی قم قرار گرفتند.



در رقابت‌های بخش دختران، که با حضور ۲۲ ورزشکار در ۲ رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال برگزار شد در رده سنی ۱۳ سال فاطمه زهرا سروری از مدرسه ایثار به مقام نخست دست پیدا کرد و فاطمه امینی از مدرسه اخلاص به مقام دوم دست یافت.



در رده سنی کمتر از ۱۱ سال در بخش آماتور زهرا جمشیدی و فاطمه کلانتر زاده هر ۲ نفر از مدرسه خوشرفتار به مقام‌های اول و دوم دست پیدا کردند اما در رده کمتر از ۱۱ سال و در بخش حرفه‌ای که ورزشکاران بیشتری شرکت داشتند زینب شاه آبادی از مدرسه مصباح الهدی قهرمان شد.



در این بخش زهرا اسداللهی از مدرسه خوشرفتار و نازنین زهرا سروری از مدرسه ایثار و زینب مطهری از مدرسه پیروزی عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. در پایان این مسابقات از نفرات برتر با اهدای حکم قهرمانی و جوایز ارزنده در حضور احمد مولوی رئیس هیئت اسکواش تقدیر به عمل آمد.