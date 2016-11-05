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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

با برگزاری مسابقات دانش آموزی؛

نفرات برتر مسابقات اسکواش پسران و دختران قم مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات اسکواش پسران و دختران قم مشخص شدند

قم - نفرات برتر مسابقات اسکواش دانش آموزی پسران و دختران قم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مسابقات اسکواش دانش آموزی استان قم در بخش پسران و دختران به صورت مجزا برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات در رده‌های سنی پایه مشخص شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

 در مسابقات بخش پسران که جمعه شب در تالار اسکواش مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم برگزار شد ورزشکاران در ۲ رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال به رقابت پرداختند و  در این مسابقات که به صورت ۲ حذفی برگزار گردید در رده کمتر از ۱۳ سال هادی سعدی، محمد حسام داوود آبادی و محسن جد به مقام اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال نیز  علی اسلامیان صاحب عنوان نخست شد و  پوریا نائینی و امین اسلامیان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم مسابقات اسکواش دانش آموزی قم قرار گرفتند.

در رقابت‌های بخش دختران،  که با حضور ۲۲ ورزشکار در ۲ رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال برگزار شد در رده سنی ۱۳ سال  فاطمه زهرا سروری از مدرسه ایثار  به مقام نخست دست پیدا کرد و فاطمه امینی از مدرسه اخلاص به مقام دوم دست یافت.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال در بخش آماتور زهرا جمشیدی و فاطمه کلانتر زاده هر ۲ نفر از مدرسه خوشرفتار به مقام‌های اول و دوم دست پیدا کردند اما در رده کمتر از ۱۱ سال و در بخش حرفه‌ای که ورزشکاران بیشتری شرکت داشتند زینب شاه آبادی از مدرسه مصباح الهدی قهرمان شد.

در این بخش  زهرا اسداللهی از مدرسه خوشرفتار و نازنین زهرا سروری از مدرسه ایثار و زینب مطهری از مدرسه پیروزی عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.  در پایان این مسابقات از نفرات برتر با اهدای حکم قهرمانی و  جوایز ارزنده در حضور احمد مولوی رئیس هیئت اسکواش تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3815344

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