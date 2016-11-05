۱۰۲ مورد کالای غیراستاندارد در اردبیل شناسایی شد

هاشم علایی در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای طرح طاها را با هدف بازرسی مراکز صنفی و توزیعی و نمونه‌برداری از مراکز دانست و افزود: بر همین اساس در نیمه نخست سال ۶۷ مورد کالای غیراستاندارد در مرکز استان شناسایی شد.

وی با اذعان به شناسایی ۳۵ مورد کالای غیراستاندارد در شهرستان‌ها ادامه داد: در این مدت سه هزار مورد بازرسی از مراکز صنفی و توزیعی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان با تأکید به اینکه برنامه عملیاتی بازرسی مراکز صنفی برای سال جاری شش هزار و ۹۵۸ مورد است، متذکر شد: ۴۳ درصد از این برنامه محقق شده است.

علایی به نمونه‌برداری از مراکز عرضه و فروش کالا نیز اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۴۰ مورد نمونه‌برداری انجام شد که منجر به شناسایی ۱۰۲ مورد کالای غیراستاندارد شده است.

وی برنامه پیش‌بینی شده سال جاری را ۴۰۸ مورد نمونه‌برداری عنوان و اضافه کرد: در نیمه نخست سال توانستیم ۳۵ درصد از برنامه را محقق سازیم.

مدیرکل استاندارد استان اهداف طرح طاها را حفظ سلامت و ایمنی جامعه دانست و متذکر شد: این طرح همچنین به دنبال اعتمادسازی و توجیه جامعه به کیفیت مطلوب محصولات است.

به گفته علایی در واقع طرح طاها به دنبال ملموس کردن حضور استاندارد در جامعه است.