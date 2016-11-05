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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

در قالب طرح طاها؛

۱۰۲ مورد کالای غیراستاندارد در اردبیل شناسایی شد

۱۰۲ مورد کالای غیراستاندارد در اردبیل شناسایی شد

اردبیل – مدیرکل استاندارد استان از شناسایی ۱۰۲ مورد کالای غیراستاندارد در قالب طرح طاها در استان خبر داد.

هاشم علایی در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای طرح طاها را با هدف بازرسی مراکز صنفی و توزیعی و نمونه‌برداری از مراکز دانست و افزود: بر همین اساس در نیمه نخست سال ۶۷ مورد کالای غیراستاندارد در مرکز استان شناسایی شد.

وی با اذعان به شناسایی ۳۵ مورد کالای غیراستاندارد در شهرستان‌ها ادامه داد: در این مدت سه هزار مورد بازرسی از مراکز صنفی و توزیعی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان با تأکید به اینکه برنامه عملیاتی بازرسی مراکز صنفی برای سال جاری شش هزار و ۹۵۸ مورد است، متذکر شد: ۴۳ درصد از این برنامه محقق شده است.

علایی به نمونه‌برداری از مراکز عرضه و فروش کالا نیز اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۴۰ مورد نمونه‌برداری انجام شد که منجر به شناسایی ۱۰۲ مورد کالای غیراستاندارد شده است.

وی برنامه پیش‌بینی شده سال جاری را ۴۰۸ مورد نمونه‌برداری عنوان و اضافه کرد: در نیمه نخست سال توانستیم ۳۵ درصد از برنامه را محقق سازیم.

مدیرکل استاندارد استان اهداف طرح طاها را حفظ سلامت و ایمنی جامعه دانست و متذکر شد: این طرح همچنین به دنبال اعتمادسازی و توجیه جامعه به کیفیت مطلوب محصولات است.

به گفته علایی در واقع طرح طاها به دنبال ملموس کردن حضور استاندارد در جامعه است.

کد مطلب 3815345
محمد میرزایی ناطق

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