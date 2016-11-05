به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده که از امروز و بر اساس حکم محسن مهرعلیزاده به عنوان مشاور عالی اجرایی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در این فدراسیون مشغول به کار شد، برای مدت دو فصل (اردیبهشت ماه سال ۹۳ تا مردادماه سال ۹۵) مدیریت و سرپرستی باشگاه استقلال را بر عهده داشت. یعنی قرارداد بازیکنانی که در فصل جاری لیگ برتر برای استقلال بازی می کنند نیز در دوره مدیریتی وی منعقد شد؛ قراردادهایی که اخیرا به خاطر افشاگری در مورد برخی بندهای عجیب و غریب آنها، جنجالی شده اند.

دریافت ۵۰۰ میلیون در ازای ۱۰ پاس گل و جدا از مبلغ اصلی قرارداد، بندی است که گفته می شود در قرارداد برخی بازیکنان استقلال لحاظ شده در حالیکه بهرام افشارزاده تاکید می کند خبری از این بندها نیست و تمام قراردادها در صحت و سلامت کامل منعقد شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف از درگذشت منصور پورحیدری، تاکید کرد که در دوره مدیریت وی و در رابطه با قراردادها هیچ اقدام خلافی صورت نگرفت که حالا بخواهند در مورد آنها افشاگری کنند.

* در دوره مدیریتی شما در باشگاه استقلال، مرحوم منصور پورحیدری سرپرست تیم بود. آنچه از آن دوره و فعالیت با آن مرحوم در ذهن شما باقی مانده، چیست؟

- جز خوبی و نام نیک از منصور پورحیدری چیزی به یاد نمی آورم. مرحوم پورحیدری یکی از شاخص ترین چهره های استقلال بود. او فردی اخلاق مدار و پایبند به اصول و عقاید معنوی بود. باشگاه استقلال به معنای واقعی یکی از یاران نیک خود که واقعا پایبند به اخلاقیات و روح تعامل بود را از دست داده است. مرحوم پورحیدری از هر جهت قابل احترام بود. به نوبه خود درگذشت وی به به اهالی ورزش و به خصوص باشگاه استقلال تسلیت می گویم. هواداران، همسر و دو فرزند مرحوم پورحیدری من را در غم خود شریک بدانند. از خدا می خواهم به اعضای خانواده وی صبر جمیل عطا کرده و روح آن مرحوم هم شاید و قرین رحمت اللهی باشد.

* برنامه ای برای حضور در مراسم تشییع پیکر مرحوم منصور پورحیدری دارید؟

- قطعا همین طور است؛ من وظیفه خود می دانم در این مراسم شرکت داشته باشم همانطور که روز گذشته از ساعت ۱۱ در کنار اعضای خانواده مرحوم پورحیدری بودم. به هر حال منصور پورحیدری یکی از چهره های محبوب در ورزش ایران بود. امیدوارم سایر پیشکسوتان در صحت و سلامت کامل باشند و همه تاثی بگیرند از امام علی (ع) و روح مردانگی آن امام بزرگوار.

* هفته گذشته هم که وزیر ورزش و جوانان و در واقع جایگزین محمود گودرزی انتخاب شد. انتخاب آقای سلطانی فر را چطور می بینید؟

- مسعود سلطانی فر با توجه به شناختی که از جامعه ورزش دارد و ارتباط نزدیکی که با بدنه ورزش داشته و آگاهی که از این عرصه دارد، قطعا می تواند در کارش به عنوان وزیر ورزش موفق باشد. او دو سال معاون سازمان تربیت بدنی بود و فردی علاقمند است که ورزش را خوب می فهمد. امیدوارم با همت مسعود سلطانی فر و همکاری سایر افراد در وزارت ورزش قدم های خوبی و موثری برای ورزش برداشته شود و شاهد موفقیت های داخلی و برون مرزی باشیم. در کل اینکه وی کاری سخت در پیش دارد.

* صحبت از جایگزین محمود گودرزی شد. فردی که چند سال خیلی نزدیک در وزارت ورزش و باشگاه استقلال با او کار کردید.

- اصلا نمی خواهم در مورد ایشان حرفی بزنم. حرف ها زیاد است اما بگذارید اول هفته و اول صبح آرامش داشته باشیم.

* از استقلال صحبت کنیم. صحبت هایی که اخیرا راجع به قراردادهای بازیکنان این تیم و بندهای خاص آنها مطرح شده است؟

- کدام بند خاص را می گویید؛ همه قراردادهای بازیکنان استقلال در زمان من درست و در سلامت و صحت کامل منعقد شدند. هیچ یک از آنها مشکل خاص و ابهامی نداشتند که بخواهند حالا در موردشان حرف بزنند.

* اینکه گفته می شود در قرارداد برخی بازیکنان بندی وجود دارد مبنی بر اینکه در ازای ۱۰ پاس گل، ۵۰۰ میلیون تومان اضافه تر به وی پرداخت شود؛ واقعا همان طور که مطرح شده این بندها آپشن هایی عجیب و غریب هستند.

- کدام آپشن عجیب و غریب! فعلا هم هیچ خبری از این پاس گل ها و پاداش هایش نشده است. ما تمام قراردادها را درست و قانونی بستیم. اصل قراردادها همانگونه است که به سازمان لیگ تحویل دادیم. آقای توفیقی که مسئول تنظیم قراردادها بودند، کامل در جریان هستند. اصلا اگر لازم باشد می گویم متن قراردادها منتشر شود.

* اما سرمربی استقلال هم به این بندها اشاره و تاکید کرده که در قرارداد چند بازیکن تیمش لحاظ شده است؟

- آقای منصوریان یک حرفی زدند که بعدا هم خودشان اصلاح کردند. گفتم که همه قراردادها عینا به سازمان لیگ تحویل دادیم و هیچ مشکل و ابهامی هم در آنها وجود ندارد. از استقلال هم که رفته ایم، باید پاسخگوی حاشیه هایش باشیم.

* از استقلال بگذریم؛ گفته شد که به عنوان مدیر ورزش جزیره قشم انتخاب شدید. کارتان را در این عرصه آغاز کرده اید؟

- حکم من همان زمان که خبر اعلام شد، زده شد اما هنوز به طور رسمی کارم را شروع نکرده ام.

* مشکل خاصی وجود دارد؟

- برای شروع کار بودجه لازم است؛ طرح بودجه داده ایم که هنوز تصویب نشده است. حضور من که به خودی خود دردی را دوا نمی کند و کاری را پیش نمی برد. باید بودجه مصوب شود و به دستمان برسد تا بتوانیم برنامه های مان را آغاز کنیم.

* پس فعلا کجا مشغول هستید؟

- هفته گذشته که به عنوان مشاور عالی اجرایی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای انتخاب شدم و از امروز کارم را در این فدراسیون آغاز کردم . الان که با شما صحبت می کنم پشت میز کارم نشسته ام.

* و چه برنامه ای برای آینده دارید؟

- فعلا که در فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای مشغول هستم و منتظر آغاز کارم در ورزش قشم تا ببینیم چه می شود. چراغ خاموش حرکت می کنیم.