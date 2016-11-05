کاهش مصرف نمک در اردبیل فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سید خلیل اللهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مصرف نمک، قند، چربی و اسیدهای ترانس از جمله دلایل بروز و ظهور بیماری ها است.
وی افزود: عوارض مصرف بیش از حد نمک قابل توجه بوده و به عنوان مثال مصرف نمک ۲۵ درصد مرگ زودرس فرد را افزایش می دهد.
معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با اذعان به اینکه به نمک عنوان قاتل شور مطرح شده است، ادامه دد: متوسط مصرف معقول نمک در روز سه الی پنج گرم است.
سید خلیل اللهی متذکر شد: این در حالی است که اغلب مشاهده میشود شهروندان ۱۵ الی ۲۰ گرم نمک در روز مصرف می کنند.
وی در خصوص راهکارهای عملیاتی کاهش مصرف نمک ادامه داد: اصلی ترین راهکار فرهنگ سازی از سوی رسانه ها و دستگاه های متولی است.
معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان متذکر شد: به عنوان مثال وزارت بهداشت روی فرآورده های غذایی صنعتی میزان نمک را برچسب می زند و افراد میتوانند بعد از مطالعه نسبت به مصرف تصمیم بگیرند.
سید خلیل اللهی تأکید کرد: با این وجود در پخت و پز روزانه لازم است فرهنگ سازی شده و خود مردم اقدام به مصرف کمتر نمک کنند.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف نمک میتواند به مرور زمان به عادت غذایی تبدیل شود، ادامه داد: برخی افراد گمان می کنند کاهش مصرف نمک در رژیم روزانه امکان پذیر نیست اما به سادگی با کاهش تدریجی میتوان میزان مصرف را به مقدار متعادل رساند.
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