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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

معاون غذا و داروی علوم پزشکی اردبیل:

کاهش مصرف نمک در اردبیل فرهنگ سازی شود

کاهش مصرف نمک در اردبیل فرهنگ سازی شود

اردبیل – معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان به ضرورت فرهنگ سازی کاهش مصرف نمک در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سید خلیل اللهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مصرف نمک، قند، چربی و اسیدهای ترانس از جمله دلایل بروز و ظهور بیماری ها است.

وی افزود: عوارض مصرف بیش از حد نمک قابل توجه بوده و به عنوان مثال مصرف نمک ۲۵ درصد مرگ زودرس فرد را افزایش می دهد.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با اذعان به اینکه به نمک عنوان قاتل شور مطرح شده است، ادامه دد: متوسط مصرف معقول نمک در روز سه الی پنج گرم است.

سید خلیل اللهی متذکر شد: این در حالی است که اغلب مشاهده می‌شود شهروندان ۱۵ الی ۲۰ گرم نمک در روز مصرف می کنند.

وی در خصوص راهکارهای عملیاتی کاهش مصرف نمک ادامه داد: اصلی ترین راهکار فرهنگ سازی از سوی رسانه ها و دستگاه های متولی است.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان متذکر شد: به عنوان مثال وزارت بهداشت روی فرآورده های غذایی صنعتی میزان نمک را برچسب می زند و افراد می‌توانند بعد از مطالعه نسبت به مصرف تصمیم بگیرند.

سید خلیل اللهی تأکید کرد: با این وجود در پخت و پز روزانه لازم است فرهنگ سازی شده و خود مردم اقدام به مصرف کمتر نمک کنند.

وی با بیان اینکه کاهش مصرف نمک می‌تواند به مرور زمان به عادت غذایی تبدیل شود، ادامه داد: برخی افراد گمان می کنند کاهش مصرف نمک در رژیم روزانه امکان پذیر نیست اما به سادگی با کاهش تدریجی می‌توان میزان مصرف را به مقدار متعادل رساند.

کد مطلب 3815348
محمد میرزایی ناطق

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