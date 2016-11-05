به گزارش خبرگزاری مهر، از سال ۲۰۱۳ که «مسوت اوزیل» رئال مادرید را به مقصد آرسنال ترک کرد، همواره یکی از ستاره های بی چون و چرای «توپچی ها» بوده است، اما نمایش های فوق العاده او در هفته های اخیر، باعث شده است که وی با «دنیس برکمپ» مقایسه شود.

اما «آرسن ونگر» احساس می کند وی برای اینکه به محبوبیت مرد هلندی برسد، باید برای مدت زیادی در آرسنال بماند. قرارداد اوزیل با باشگاه آرسنال در سال ۲۰۱۸ به اتمام می رسد.

ونگر به خبرنگاران گفت: (اوزیل) شباهت هایی با برکمپ دارد. به نظرم اگر او به آرسنال وفادار بماند می تواند یک اسطوره شود. برکمپ مدت زیادی را وقف آرسنال کرد و تا ۳۸ سالگی بازی کرد. امیدوارم ۱۰ سال دیگر اوزیل را داشته باشیم. لازمه اسطوره شدن در باشگاه، ماندن برای مدتی طولانی است.

مرد فرانسوی همچنین افزود: تغییر اصلی که در او ایجاد کردیم، دویدن بیشتر برای گلزنی است. همیشه وی را ترغیب می کنم. متقادش می کنم که شم گلزنی دارد. وی نسبت به قبل تمرکز بیشتری روی پاس هایش دارد. دوندگی اش خوب است و در تمرینات متوجه شدم که تمام کننده بسیار خوبی است. در رأس همه اینها او به عنوان یک تمام کننده خوب، ویژگی فوق العاده ای دارد: او آرام است. همه تمام کننده ها را کشنده و زهردار می شناسید یعنی آنها اعصابشان را مقابل دروازه کنترل می کنند و او این ویژگی را دارد.