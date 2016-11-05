تنها راه انسداد مبادی بی سوادی توسعه دوره پیش دبستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی صبح شنبه در جلسه شورای آموزشی منطقه آوج، دانش آموزان را سرمایه های ملی و اجتماعی کشور دانست و گفت: توسعه و تقویت سرمایه های ملی باید در آموزش و پرورش به گونه ای انجام گیرد که بتوانند در آینده در بخش های مختلف جامعه نقش آفرینی نمایند، لذا لازمه این کار تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی سالم و متعهد و دلسوز است که باید آموزش و پرورش به آن بپردازد.

وی با اشاره به یکی از راهبردهای حوزه معاونت ابتدایی که همان دسترسی همگانی به آموزش با هدف توسعه عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: راهکار لازم در ارتقاء نرخ جذب پوشش دوره ابتدایی و پیش دبستانی انسداد مبادی بیسوادی، کاهش نرخ تکرار پایه و توسعه پیش دبستانی به صورت یکساله، کلاس های چند پایه و دو زبانه است که با اجرای این راهکار می توان به تحقق اهداف آموزش و پرورش و عدالت آموزشی دسترسی پیدا کرد.

سرپرست سواد آموزی آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه بیان کرد: نتایج حاصل از عدم توسعه کمی در دوره پیش دبستانی افت تحصیل، تکرار پایه، ترک تحصیل، بازمانده از تحصیل و بیسوادی می باشد که باید هزینه مضاعف صورت گیرد.

وی در پایان از فرماندار و سایر دستگاههای شهرستان خواستار کمک به همکاری و مساعدت در بحث شناسایی و جذب کودکان در دوره پیش دبستانی برابر تفاهم نامه وزارتی و شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل با توجه به ظرفیت ۱۱ دستگاه که شریک برنامه هستند، شد.