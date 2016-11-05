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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۶

کابینه یونان دستخوش تغییرات شد

کابینه یونان دستخوش تغییرات شد

سخنگوی دولت یونان از تغییرات در کابینه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «جیورگوس کیریتسیس» سخنگوی دولت یونان اعلام کرد که کابینه این کشور دچار تغییراتی شده است. 

وی بابیان اینکه دلیل تغییرات در کابینه یونان سرعت بخشیدن به انجام امور کشوری بوده، افزود: این تغییرات در وزارتخانه های آموزش و امور مذهب، وزیر کشور، وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ، وزیر و معاون وزارت امورخارجه و وزیر بهداشت بوده است.

 بر اساس گزارش های اعلام شده، وزرایی جابجا شده یا تغییر کرده اند که بیشترین انتقادها در ماههای اخیر متوجه آنها بوده است. 

اعضای جدید کابینه یونان قرار است امروز در مراسمی سوگند یاد کرده و در پست های خود مشغول به کار شوند.

کد مطلب 3815355
شقایق لامع زاده

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