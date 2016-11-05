اردبیل میزبان احتمالی دیدار تیم ملی فوتسال ایران با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال بزرگسالان و امید روسیه روز ۱۳ آذرماه وارد تهران می شود تا دو دیدار دوستانه با تیم های ملی امید و بزرگسالان ایران در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ماه که طبق تقویم فدراسیون جهانی فوتبال، روز فیفا محسوب می شود، برگزار کند.

فدراسیون فوتبال به دنبال این است که همانند سال‌های گذشته این مسابقه را در شهری به جز تهران برگزار کند. در سال‌های گذشته شهرهایی مثل ارومیه، قم و یزد میزبان این دیدار تدارکاتی بودند.

بر این اساس شهر اردبیل به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای بازی امسال مطرح شده است و احتمال دارد ایران و روسیه در این شهر به مصاف هم بروند.