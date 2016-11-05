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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۵

ازسوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه؛

بهنام رضا مخصوصی رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه شد

بهنام رضا مخصوصی رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه شد

کرمانشاه- ازسوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر بهنام رضا مخصوصی به عنوان رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه «دکتر بهنام رضا مخصوصی» را به عنوان رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه انتخاب کرد.

مخصوصی که فارغ التحصیل جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است، پیش تر به عنوان معاون توسعه مرکز آموزشی، درمانی امام رضا (ع) فعالیت می کرد.

وی همچنین در سابقه فعالیت خود عناوینی چون معاون آموزشی گروه جراحی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران، عضو پزشکی پاسخگو و مخترع برتر در همایش نام و نشان ماندگار را دارد.

پیش از وی، دکتر تورج احمدی جویباری این مسئولیت را برعهده داشت.

کد مطلب 3815363

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