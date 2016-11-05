هاجر پاکدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان زیر ۶ سال به‌صورت همه‌گیر در خراسان شمالی از اول آبان ماه جاری آغاز و تا پایان آذرماه امسال ادامه دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰ هزار کودک زیر ۶ سال در استان غربالگری بینایی شده‌اند.

پاکدین بابیان اینکه تلاش می‌شود ۱۰۰ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال در استان غربالگری بینایی شوند، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵۰ پایگاه اعم از مهدکودک، مراکز بهداشت و غیره برای اجرای طرح غربالگری بینایی در خراسان شمالی فعال هستند.

وی بهترین زمان درمان بیماری تنبلی چشم کودکان را در سنین زیر ۶ سال اعلام کرد و افزود: در این بیماری ظاهر چشم کودکان سالم است که با انجام غربالگری در صورت وجود بیماری، بیماری شناسایی و برای درمان آن به متخصص و چشم‌پزشک ارجاع داده می‌شوند.

معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان تصریح کرد: چنانچه بیماری تنبلی چشم در کودکان وجود داشته باشد، تمامی مراحل درمان نظیر هزینه قاب عینک، شیشه، عمل جراحی و سایر موارد رایگان است.