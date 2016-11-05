آغاز توزیع کارت آزمون های استخدامی از سه شنبه/ رقابت ۴۵۶ هزار نفر

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون های استخدامی در ۵۳ شهرستان به طور همزمان برگزار می شود.

وی افزود: ۹۹ هزار و ۵۲۲ نفر در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، ۱۲۳ هزار و ۵۷۶ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی و ۲۳۳ هزار و ۴۲۱ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: کارت ورود به جلسه آزمون‌ تمامی داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۱۸ آبان ۹۵ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: فرآیند برگزاری آزمون نوبت صبح از ساعت‌ ۸:۳۰ صبح و نوبت عصر از ساعت‌ ۱۴:۰۰ بعدازظهر روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۹۵ آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه های امتحانی برای آزمون نوبت صبح رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ صبح و برای آزمون نوبت عصر رأس‌ ساعت‌ ۱۳:۳۰ بعدازظهر بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.