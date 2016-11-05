  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آغاز توزیع کارت آزمون های استخدامی از سه شنبه/ رقابت ۴۵۶ هزار نفر

آغاز توزیع کارت آزمون های استخدامی از سه شنبه/ رقابت ۴۵۶ هزار نفر

آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی، دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش جمعه ۲۱ آبان برگزار می شود و کارت‌ شرکت در آزمون‌ از سه شنبه ۱۸ آبان ۹۵ قابل دریافت است.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون های استخدامی در ۵۳ شهرستان به طور همزمان برگزار می شود. 

وی افزود: ۹۹ هزار و ۵۲۲ نفر در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، ۱۲۳ هزار و ۵۷۶ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی و ۲۳۳ هزار و ۴۲۱ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: کارت ورود به جلسه آزمون‌ تمامی داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۱۸ آبان ۹۵ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: فرآیند برگزاری آزمون نوبت صبح از ساعت‌ ۸:۳۰ صبح و نوبت عصر از ساعت‌ ۱۴:۰۰ بعدازظهر روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۹۵ آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه های امتحانی برای آزمون نوبت صبح رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ صبح و برای آزمون نوبت عصر رأس‌ ساعت‌ ۱۳:۳۰ بعدازظهر بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

کد مطلب 3815365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها