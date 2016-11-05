۱۳ هزار نفر در قزوین برای شرکت در مراسم اربعین ثبت نام کردند

علیرضا کلانتری درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در آستانه اربعین حسینی شور و اشتیاق مردم برای شرکت در این مراسم معنوی روز افزود شده و تاکنون ۱۳ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند.

کلانتری افزود: تاکنون گذرنامه ۱۰ هزار نفر برای صدور ویزا به مراجع ذیربط ارسال شده و ۷ هزار نفر موفق به دریافت ویزا شده اند.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم ۲۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم اربعین حسینی امسال شرکت کنند که در این میان سازمان حج و زیارت مسئولیت کمیته ثبت نام و اسکان زائران را بر عهده دارد.

مدیر حج و زیارت استان یادآورشد: وضعیت امنیتی در کشور عراق بسیار حساس و خطرناک است و امسال بدون گذرنامه و روادید هیچ فردی اجازه ورود به عراق را ندارد و از ورود افراد بدون مجوز جدا جلوگیری می شود.

کلانتری اضافه کرد: در شرایط کنونی اگر فردی بدون گذرنامه و ویزا وارد کشور عراق شود دستگیر شده و به مجازات شش ماه حبس محکوم می شود.

وی گفت: ورود بدون مجوز هیچ مسئولیتی را برای کشورمان ایجاد نمی کند و اگر حادثه ای رخ دهد کسی پاسخگو نیست لذا بار دیگر تاکید جدی داریم که هیچ زائری بدون مجوز وارد کشور عراق نشود.

کلانتری اظهارداشت: تا ۲۸ صفر فرصت ثبت نام و دریافت ویزا باقیست و از آنجا که برای دریافت ویزا سه روز فرصت لازم است از شهروندان انتظار داریم در روزهای باقیمانده برای دیرافت روادید اقدام کنند.

۳۳ دفتر آماده دریافت مدارک زائران حسینی

وی بیان کرد: ۳۳ دفتر خدماتی در سطح استان آماده دریافت مدارک زائران هستند و ۳۰۰ باجه پستی هم برای این کار آماده شده تا برای دریافت ویزا اقدام کنند.

مدیر حج وزیارت استان به زائران متذکر شد کسانی که برای سفر اربعین حسینی ثبت نام کرده اند باید با حوصله به این سفر بروند و با احترام به فرهنگ و آداب و رسوم مردم عراق مراقب باشند تا به مجادله های قومی و قبیله ای دامن نزنند.

کلانتری اضافه کرد:اگر زائران بیماری خاصی دارند لازم است داروهای خود را همراه داشته باشند و در مرز نیز با ماموران همکاری کنند تا دچار مشکل نشوند.

زائران با خودروهای عمومی به مرز عزیمت کنند

وی اظهارداشت:توصیه می کنیم زائران با خودروهای عمومی به مرز سفر کنند و از بردن خودروی شخصی خودداری کنند زیراامکانات لازم در این زمینه تامین شده است.

کلانتری گفت: ۲۲۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به کربلا پیش بینی شده و تاکنون ۸۰ دستگاه تکمیل شده و از شهروندان درخواست می شود بلیت رفت و برگشت را تهیه و آسوده خاطر با خودروهای عمومی سفر کنند.

وی بیان کرد: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در این سفر ضروری است و از زائران درخواست می کنیم در مسیر نجف به کربلا از پیاده روی در شب خودداری کنند واگر موکبی را در مسیر انتخاب می کنند تلاش شود کنار جاده باشد.

کلانتری تصریح کرد: یک موکب در شهر آوج برای بدرقه انتخاب شده که خدمات لازم را به زائران ارائه می کند که با حضور راوی در اتوبوسهای اعزامی تصویه های لازم به عزیمت کنندگان داده می شود.

وی اضافه کرد:ستاد اربعین استان در ۱۴ کمیته فعال شده و مسائل فرهنگی توسط سازمان تبلیغات اسلامی، مسائل بهداشتی و درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی، جابجایی و انتقال زائران توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ها و فضاسازی توسط شورای شهر انجام شده است.

کلانتری بیان کرد: ۱۰۰ هزار بطری آب معدنی، ۲۰ هزار بسته کیک و ۲۰۰ تخته پتو برای منطقه مرزی مهران پیش بینی شده و در کنار آن ۲۰۰ تخته پتوی دیگر و ۱۰۰ هزار بطری آب و ۲۰ هزار کیک اهدایی میان زائران توزیع می شود.

مدیر حج و زیارت استان یادآورشد: از زائران انتظار داریم با رعایت تمامی توصیه های ایمنی و بهداشتی با گذرنامه و ویزا در این سفر معنوی شرکت کنند تا سفری ماندگار را رقم بزنند.