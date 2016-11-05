مراسم شهادت حضرت رقیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، آیین شب شهادت حضرت رقیه سلام الله جمعه شب با حضور عاشقان و شیفتگان امامت و ولایت در کربلای معلی برگزار شد.
در این آیین که با حضور گسترده زائران مسلمان و ایرانی در حرم مطهر، بین الحرمین و اماکن مقدس کربلا برگزار شد، شهادت دخت سالار شهیدان گرامی داشته شد و زائران و زورا ایرانی با برپایی آیین های عزاداری و سینه زنی، شهادت سفیر کوچک کربلا را به سوگ نشستند.
در آستانه اربعین حسینی شمار زائران ایرانی کربلای معلی هر روز روبه افزایش است و برای پذیرایی از زائران موکب هایی زیادی نیز برپا شده است.
طبق اعلام ستاد اربعین مازندران تاکنون ۳۳ هزار نفر برای شرکت در اربعین حسینی ثبت نام کرده اند.
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