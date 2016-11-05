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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۹

از سوی محققان دانشگاه امیرکبیر؛

راهکاری برای حفظ حریم کاربران اینترنت ارائه شد

راهکاری برای حفظ حریم کاربران اینترنت ارائه شد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر روشی برای مدیریت و حفظ حریم خصوصی داده‌های کاربران در سیستم‌های ابری ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زهره رضایی کینجی، مجری طرح «ارائه روشی جدید برای مدیریت امنیت داده‌های بزرگ در سیستم‌های مبتنی بر ابر» با اشاره به مشکلات موجود در زمینه حفط حریم خصوصی، گفت: در حال حاضر بسیاری از اطلاعات خصوصی کاربران شامل مواردی چون اطلاعات هویتی، اطلاعات مکانی، سوابق بیماری و یا سایرداده‌های کاربران در سیستم‌های مبتنی بر ابر ذخیره سازی می‌شود که حفظ این اطلاعات و داده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از اینترنت می‌توان داده‌های زیادی را در سیستم‌های ابری بارگذاری کرد، یادآور شد: این داده‌ها از طریق حملات سایبری دستخوش آسیب می‌شوند و این حملات می‌تواند از طریق برخی از اپلیکیشن‌ها یا برخی از کاربران که مجوز دسترسی به این نوع سیستم‌ها را دارند صورت گیرد.

مجری طرح، با تاکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی کاربران اضافه کرد: برای جلوگیری از این حملات تاکنون روش‌های مختلفی عرضه شده است که در این راستا در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پروژه تحقیقاتی را در این زمینه اجرایی کردیم.

رضایی یادآور شد: در این مطالعات از روش K-Anonymity یا k گمنامی به این دلیل که پایه و اساس سایر روش‌ها بود استفاده شد و از آنجا که داده‌های بزرگ مد نظر بودند برای اعمال این روش از روش نگاشت-کاهش استفاده شد.

مجری طرح یادآور شد: استفاده از روش نگاشت-کاهش موجب شد سرعت و مقیاس پذیری روش ارایه شده از سایر روش‌های مردود مطالعه بهتر باشد. روش k گمنامی روشی است که با ایجاد تغییراتی دراطلاعات اقدام به حفظ حریم خصوصی کاربران  می‌کند.

وی اظهار کرد: در این مطالعات توانستیم روشی جدید برای تضمین حریم خصوصی کاربران ارائه دهیم؛ این پروژه تحقیقاتی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با راهنمایی دکتر احمد عبداله زاده بارفروش اجرایی شده است.

کد مطلب 3815374

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