به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی در پیام خود چنین آورد:

امروز جوانان ما یکی از بهترین الگوهای زیستی و انسانی خود را و کشور یکی از سرمایه های نمادین خود را از دست داد. انسانی شریف، آرام، میدان دار و میانه دار و پیشکسوت جامعه ورزش کشور، که نه تنها در میان ورزشکاران و علاقه مندان فوتبال که در میان دیگر جوانان نیز نمونه، اسوه و الگوی برای منش و رفتار اخلاقی و عقلانی بود. منصور پورحیدری نقش بی بدیلی در بحرانی ترین روزهای استقلال و حفظ و نگهداری این پتانسیل و سرمایه ارزشمند فرهنگی، ورزشی داشت.

ایشان نه تنها در صحنه ورزش، که در ساحت انسانی و شغلی، نشان و نامی ماندگار، از چهره ای به دور از جنجال و حاشیه اند که طی سالیان گذشته منشا خدمات و ثمرات فراوانی بوده اند برای تیمی که امروز بدل به نامی محبوب و پرطرفدار میان جوانان پورشور و مشتاق به ورزش و کشور شده است.

عروج این عزیز به سوی جاودانگی را به خانواده محترم پورحیدری و همه دوست داران ایشان و نیز اصحاب ورزش بخصوص هواداران، مدیران و اعضای کادر فنی و بازیکنان باشگاه فرهنگی -ورزشی استقلال تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان آمرزش و علو درجات آن مرحوم را خواستارم.