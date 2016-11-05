فراموشی کارکرد اجتماعی بزرگترین تهدید برای شعر معاصر کردی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، کامبیز کریمی در شب شعر مشترک شاعران استانهای کردستان و کرمانشاه که به همت حوزه هنری استان کردستان برگزار شد، بیان کرد: بزرگترین تهدید برای شعر معابر کردی فراموش کردن کارکرد اجتماعی آن است.

وی با اشاره به حضور تنی چند از شاعران استان کرمانشاه ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه لهجه کلهری در سیر تاریخی شعر کردی عنوان کرد: امروزه ما در بستر لهجه کلهری شاهد جنبشی به غایت با اهمیت هستیم، جنبشی که نسل امروز شاعران کرمانشاه، ایلام و بخشی از لرستان در بوجود آمدن و تحرک بخشیدن به آن نقش بسزایی دارند.

شاعر، مترجم و نویسنده کردستانی، اهمیت لهجه کلهری و استعداد های زبانی آن را فرصتی بی نظیر برای شعر معاصر کردی دانست و گفت: وسعت و غنای لغات و مفردات لهجه کلهری یکی از بزرگترین گنجینه های زبانی برای شعر معاصر کردی است و بدون مبالغه این لهجه یکی از fزرگترین فرصت ها برای غنای زبان معیار کردی است و در این مسیر و مطرح نمودن آن شاعران کلهری زبان می توانند و باید نقش تاریخی خود را ایفا نمایند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شعر در بطن جامعه در ادوار مختلف و کارکرد اجتماعی این هنر گفت: اخیرا تصویری در رسانه های مجازی منتشر شده است که تصویری از دیواری هنوز بر پای ایستاده از خانه ای ویران در شهر حلب سوریه است، کسی با رنگ بر روی این دیوار محتضر نوشته است «جنگ تمام خواهد شد و من بر خواهم گشت و برایتان شعر خواهم خواند » یقیین داشته باشید او برخواهد گشت و برایمان شعر خواهد خواند چه مرده و چه زنده.

وی گفت: پیشتر نیز برتولد برشت سروده بوده «با کچ بر روی دیوار نوشته بود ما جنگ طلب نیستیم و آنکه این را نوشته بود خود اینک در میدان جنگ کشته شده است» تاریخ ادبیات غرب نشان داد که کشته شده برشت برگشت و با حنجره شاعران آواز خواند تا بخشی از آلام جامعه را التیام بخشد و نوای سپید صلح را نجوا کند.

کریمی با اشاره به وضعیت حال حاضر شعر کردی و آسیب های آن عنوان کرد: امروزه دو جریان شعر معاصر کردی را به شدت تهدید می کنند و هر دو جریان حداقل در یک اصل با هم مشترک هستند و آن جدا کردن شعر از بطن جامعه و فراموش کردن کارکرد اجتماعی آن است.

وی بیان کرد: یک جریان با اصرار و ابرام بر شیوه بیانی فرسوده، تعابیر کهن و اندوه ها، عشق ها و دغدغه های پیشینیان هیچ رابطه ای با نسل امروز ندارد و به سادگی از کنار تجربه ۷۰ سال شعر معاصر می گذرد و جریان دوم با مغلطه گویی، تئوری بافی و هیاهوی بی پشتوانه به مخاطب هیچ وقعی نمی نهد.

این شاعر و نویسنده کردستانی یادآور شد: اولی خود را سنت گرایان شریف و مودب می دانند و دومی پسامدرن های روشنفکری که دیگران را به جهالت متهم می کند، اما واقعیت آن است نه انها سنت و کارکرد های اجتماعی آن را درک کرده اند و نه اینها پسا مدرنی را که با پای در سنت ها و نقد دنیای مدرن به آینده می اندیشد، فهم نموده اند.

شب شعر مشترک شاعران استانهای کرمانشاه و کردستان به همت حوزه هنری استان کردستان در سالن شماره دو پردیس سینمایی بهمن برگزار شد که در میان استقبال بی نظیر مخاطبان شاعرانی همچون رضا حساس، فریدون نادری فرشاد فرصت و ایرج قبادی از کرمانشاه و جلال ملکشا، رحیم لقمانی، امیر راستبین و ابتسام زالیه از کردستان شعر خوانی کردند.