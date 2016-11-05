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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۴

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر:

تصادف در محور پلدختر - اندیمشک ۴ کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

تصادف در محور پلدختر - اندیمشک ۴ کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

پلدختر- فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت: تصادف کامیون و سواری پراید در محور پلدختر - اندیمشک چهار کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

سرهنگ صفر عبدالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصادف کامیون با پراید در جاده پلدختر- اندیمشک چهار کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

وی افزود: یک دستگاه کامیون «اف ام» به شماره ۱۸۶ ع ۵۹ ایران ۵۱ به رانندگی «جواد ماهر» که از اندیمشک به پلدختر در حال حرکت بود که با یک دستگاه سواری پراید به شماره ۶۸۲ق ۳۴ ایران ۲۸ در حوالی روستای «پل تنگ پاعلم» برخورد کرد.

 فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت: در این حادثه وحشتناک راننده پراید به نام «احمد جمور» و سه سرنشین آن به نام های «محمد جمور»،  «رحیم بداقبالی» «سرور حمزه ای» و «حمزه حمزه ای» در دم کشته شدند و کودک ۱۸ ماهه به نام «نهال جمور» به شدت مجروح شد که توسط اورژانس ۱۱۵ و با کمک نیروی انتظامی و پلیس راه به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک منتقل و حال وی وخیم گزارش شده است.

سرهنگ عبدالونداظهار داشت: علت این تصادف را کارشناس تصادفات پلیس راه «ملاوی» خواب آلودگی راننده کامیون و برخورد رو در روی آن با پراید اعلام کرد.

کد مطلب 3815377

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    نظرات

    • اسماعیل کلهر IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
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      پاسخ
      با سلام.اسم این بنده های خدا رو اشتباه زدین.اسمشون. احمد جمهور.محمد جمهور.حمید حمزه ای. و نهال جمهور که کودک 18ماهه بوده.چون این بنده های خدا از اقوام ما بودن

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