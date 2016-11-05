دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر در گروه علوم پزشکی معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، سید محسن رحیمی در گردهمایی مدیران و دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور، گفت: معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و پژوهشی از اولویت های اداره کل شاهد وایثارگر در سالجاری است.

وی افزود: در همین راستا لازم است دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر و کلان منطقه ۱۰ گانه کشور نسبت به شناسایی و معرفی این دانشجویان اقدام کنند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با اشاره به نحوه اجرای دستورالعمل اجرایی معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی برای شرکت در جشنواره های آموزشی و تحصیلی، گفت: دبیران و مدیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی باید ۲۱ دانشجو را شناسایی و به وزارت بهداشت معرفی کنند.

وی افزود: دبیران و مدیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی همچنین باید نسبت به برگزاری همایش دانشجویان شاهد وایثارگر در هر منطقه اقدام کنند.

رحیمی با اشاره به نحوه اجرای ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر، بررسی مسائل فرهنگی و عملکرد سامانه جامع اطلاعات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر را تشریح کرد.