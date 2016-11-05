ام اس در زنان ۴ برابر مردان/ام اس ترس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی صبح شنبه در نشست خبری سیزدهمین کنگره ام اس ایران که قرار است از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار شود، افزود: هدف اصلی کنگره، جنبه های آموزشی بیماری ام اس است.

وی با اعلام اینکه کنگره برای متخصصین مغز و اعصاب، پرستاران و پزشکان عمومی ۱۴.۵ امتیاز بازآموزی دارد، گفت: سعی کرده ایم در این کنگره، گروه های هدف نسبت به تمام مباحث مهم پیرامون ام اس، اطلاعات لازم را کسب کنند.

مقدسی در ادامه به وضعیت بیماری ام اس در کشور اشاره کرد و افزود: بین ۷۰ تا ۸۰ هزار مبتلا به ام اس در کشور شناسایی شده اند و تعدادی هم ناشناخته مانده اند.

وی با اعلام اینکه شیوع ام اس در سال های اخیر افزایش داشته است، ادامه داد: علت دقیق افزایش موارد ابتلا مشخص نیست اما می توان به کمبود ویتامین D، افزایش مصرف دخانیات به خصوص در بین زنان و عوامل ژنتیکی، اشاره داشت.

دبیر علمی کنگره ام اس ایران با اعلام اینکه افزایش موارد ابتلا در کشورمان همسو با جهان است، گفت: بیماری ام اس مخصوص دنیای مدرن است.

وی با اشاره به شیوع ۳ تا ۴ برابری ام اس در زنان نسبت به مردان، افزود: بیشترین آمار ابتلا مربوط به تهران و اصفهان است.

مقدسی با انتقاد از فقر فرهنگی که پیرامون بیماری ام اس در کشور وجود دارد، گفت: آنچه بیش از بیماری ام اس مهم به نظر می رسد، باورهای غلط نسبت به این بیماری است.

وی با اعلام اینکه «فوبیای » ام اس ترسناک تر از خود ام اس است، افزود: متاسفانه جامعه بیشتر از آنکه از ام اس رنج ببرد، از فقر فرهنگی این بیماری رنج می برد. در حالی که همه پزشکان می دانند این بیماری قابل کنترل است.

مقدسی تاکید کرد: افرادی هستند که به دلیل ترس از ام اس به مطب پزشکان متخصص مراجعه می کنند که بعد از معاینه مشخص می شود علائم این بیماری را ندارند.