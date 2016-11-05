طرح بخشودگی جرائم دیرکرد در کتابخانه های عمومی گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بدن آرا صبح شنبه در نشست با خبرنگاران که درباره برنامه های بیست و چهارمین هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد، اظهار کرد: هفته کتاب فرصت غنیمتی برای تقویت بنیه فرنگی و ایجاد علاقه به مطالعه برای دستگاه های متولی است که بتوانند شور مطالعه را به جامعه تزریق کنند.

وی افزود: در این راستا تلاش می شود تا همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی که از ۱۵ تا ۲۷ آبان ماه جاری در سراسر کشور برگزار می شود، برنامه های متنوعی برای حضور بیشتر مخاطبین در کتابخانه های عمومی فراهم شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان اجرای ۸۴ برنامه متنوع در سراسر استان را از جمله اقدامات این اداره کل همزمان با هفته کتاب خواند و گفت: غبار روبی و گلباران مزار شهدا در سراسر استان، دیدار با مسئولان، نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه گیلان، تجلیل و تکریم مقام کتابداران و مروجان مطالعه، نشست های کتابخوان و رو نمایی از دو کتاب از جمله برنامه های هفته کتاب در گیلان است.

بدن آرا همچنین به اجرای طرح عضویت رایگان در کتابخانه ها همزمان با ۲۴ آبان اشاره کرد و افزود: طرح بخشودگی جرایم امانت گیری کتاب نیز از ۲۲ تا ۲۷ آبان در کتابخانه های عمومی سراسر استان اجرا می شود.

وی در ادامه از افتتاح دو کتابخانه عمومی در شهر های رشت و انزلی خبر داد و اعلام کرد: کتابخانه میرزا کوچک با ۶۳۰ متر مربع زیر بنا و کتابخانه کپورچال انزلی با ۱۵۰ متر مربع زیر بنا همزمان با برنامه های این هفته افتتاح شده و همچنین طرح توسعه کتابخانه اهل بیت آستانه اشرفیه نیز در دستور کار قرار دارد که در مجموع با بهره برداری از این سه کتابخانه، ۸۸۰ متر به فضای مطالعه استان اضافه می شود.

بدن آرا همچنین به بهره برداری از یک کتابخانه سیار در رشت اشاره کرد و گفت: این کتابخانه سیار با هدف خدمات رسانی به شش منطقه شهری در رشت که امکان دسترسی به کتابخانه عمومی ندارند، افتتاح می شود.