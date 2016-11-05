عبدالله کوثری جهان داستانی خوسه دونوسو را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت بررسی جهان داستانی خوسه دونوسو با سخنرانی عبدالله کوثری روز سه شنبه ۱۸ آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

خوسه دونوسو از نویسندگان برجسته‌ شیلی و آمریکای لاتین است که در اعتراض به دیکتاتوری پینوشه، شیلی را ترک کرد و چندین سال را در مکزیک، آمریکا و اسپانیا زندگی کرد. دونوسو در سال ۱۹۸۱ به شیلی بازگشت و تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۶ در زادگاهش بود.

وی تاثیر فراوانی بر ادبیات داستانی شیلی در قرن بیستم گذاشته است و به تازگی دو کتاب او با عنوان «باغ همسایه» و «حکومت نظامی» به قلم عبدالله کوثری به فارسی ترجمه و منتشر شده است. دونوسو را هنری جیمز آمریکای لاتین می‌نامند.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی جهان داستانی خوسه دونوسو اختصاص دارد که با سخنرانی عبدالله کوثری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.