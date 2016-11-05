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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۳

ترافیک در باندجنوبی آزادراه کرج -قزوین/ جو آرام در همه جاده ها

ترافیک در باندجنوبی آزادراه کرج -قزوین/ جو آرام در همه جاده ها

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین خبر دادو گفت:جو آرام در همه جاده ها و محورهای مواصلاتی حاکم است.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج‌-تهران از پل فردیس تا گرمدره، ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه ‌ها و محورهای مواصلاتی کشور، وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی افزود: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹، از روز شنبه تا سه شنبه، از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت، تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می‌شود.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ- شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 3815390

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