به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن فلسفۀ میانفرهنگی ایران در ادامه دور پائیزه سلسله سخنرانیهای بیمها و امیدها را برگزار می کند.
در این جلسه حسن میاندری با عنوان «بیمها و امیدهای طبیعی و اخلاقی؛ نگاهی تکاملی» و محمد منصورنژاد با عنوان «سردرگمیهای میان امید و بیم» سخنرانی خواهند کرد.
دومین جلسه پائیزه بیم ها و امیدها دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.
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