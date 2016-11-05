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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

دومین جلسه «بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره» برگزار می‌شود

دومین جلسه «بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره» برگزار می‌شود

دومین جلسه از سلسله جلسات «بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره» دوشنبه ۱۷ آبان ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران در ادامه دور پائیزه سلسله سخنرانی‌های بیم‌ها و امیدها را برگزار می کند.

در این جلسه حسن میاندری با عنوان «بیم‌ها و امیدهای طبیعی و اخلاقی؛ نگاهی تکاملی» و محمد منصورنژاد با عنوان «سردرگمی‌های میان امید و بیم» سخنرانی خواهند کرد.

دومین جلسه پائیزه بیم ها و امیدها دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.

کد مطلب 3815393
خداداد خادم

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