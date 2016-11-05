به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران در ادامه دور پائیزه سلسله سخنرانی‌های بیم‌ها و امیدها را برگزار می کند.

در این جلسه حسن میاندری با عنوان «بیم‌ها و امیدهای طبیعی و اخلاقی؛ نگاهی تکاملی» و محمد منصورنژاد با عنوان «سردرگمی‌های میان امید و بیم» سخنرانی خواهند کرد.

دومین جلسه پائیزه بیم ها و امیدها دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.