طرح مبارزه با جانوران موذی و ناقل بیماری در قزوین آغاز شد

مجتبی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اجرای موفقیت آمیز مرحله اول طرح مبارزه با جانوران موذی و ناقل بیماری در تابستان امسال و اعلام رضایت نسبی شهروندان از اجرای این طرح، مرحله دوم طرح مبارزه با جانوران موذی و ناقل بیماری پس از شناسایی مناطق آلوده در محدوده های پارک لاله در خیابان جانبازان، خیابان فردوسی حد فاصل میدان آزادی تا میدان عدل در دو ضلع شمالی و جنوبی، محدوده خیابان طالقانی حد فاصل میدان آزادی تا چهارراه ولیعصر در دو ضلع شرقی و غربی به مرحله اجرا درآمد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با اشاره به بیماری های مشترک بین انسان و حیوان افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته در مناطق شهری سه نوع موش، قهوه ای، سیاه و خانگی شناسایی شده است که وجود هریک از این جانداران می‌تواند عامل بالقوه‌ای در شیوع انواع بیماری‌های ویروسی، انگلی و یا باکتریایی باشد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی جامع درخصوص طعمه گذاری در نقاط مختلف شهر، میزان طعمه‌های کار گذشته در این مرحله را ۹ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این طعمه ها از نوع «دیفتیالون» بوده و به رنگ «سرخ» است که هیچ گونه آثار زیست محیطی به دنبال ندارد؛ ضمن این که کارگران مجرب این حوزه پس از گذشت یک ماه از عملیات طعمه گذاری مناطق مورد نظر را با استفاده از آب و آهگ پاکسازی می کنند.

منتظری اجرای موفقیت تمامی طرح های سازمان را در گرو همکاری شهروندان دانست و تصریح کرد: از عموم شهروندان تقاضا می شود تا با تخلیه زباله های خود در مخازن تعبیه شده از سوی سازمان، رعایت نکات بهداشتی و استفاده از کیسه های مخصوص زباله این سازمان را در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان یاری رسانند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده جانوران موذی مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری قزوین اطلاع رسانی کرده تا ماموران مجرب این سازمان با مراجعه به محل، عملیات طعمه گذاری را انجام دهند.