مدیر کل «ایتر» با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیگوت Bernard Bigot پس از ورود به ایران علاوه بر دیدار با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، با متخصصان گداخت هسته ای نیز دیدار خواهد داشت.

حضور مدیر کل ایتر در ایران پیرو سفری است که چندی پیش دکتر ستاری و دکتر صالحی در راس هیاتی از پروژه جهانی ایتر در جنوب فرانسه بازدید کرده اند.

راکتور گرما هسته ای آزمایشی بین المللی مشهور به ایتر بزرگترین طرح یک راکتور همجوشی هسته ای است که تا کنون طراحی شده است، و بر پایهٔ محصورسازی مغناطیسی بنیاد نهاده شده‌است.