پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی صبح شنبه در حاشیه نشست مسئولان قضایی استان قزوین اظهار کرد: امروزه تحولات و شیوه های جدید ارتکاب جرائم در جامعه، برخورد با جرم را پیچیده و نمی توان تنها به صرف برخورد با مجرم توجه کرد.

وی بیان کرد: از آنجا که امر پیشگیری بدون برنامه و انسجام انجام می گردد این موجب خنثی نمودن اقدامات یکدیگر می شوند که این امر تنها سبب تحمیل هزینه های سنگین می گردد، بنابراین برای جلوگیری از بروز این معضلات می بایست به موضوع مدیریت پیشگیری توجه ویژه کرد.

دادستان قزوین مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را شامل پیش بینی، شناسایی علل و عوامل خطر، بکارگیری و مدیریت نیروها دخیل همراه با برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و ارزیابی دانست و اظهار داشت: مرحله اول فرایند شناخت مهمترین مسئله استان است که در این بخش تمامی دستگاه های یک استان باید درک مشترکی از مسئله داشته و به یک مدل علمی واحد برسند تا در راستای آن برنامه ریزی مدون انجام شود.

وی در خصوص شناسایی عوامل وقوع جرم گفت: پس از شناسایی معضل مهم استان ابعاد آن باید شناخته شود تا به علت شناسی و در نهایت ارائه راهکار مناسب دست یافته تا بتوانیم بهترین راهکار را با توجه به مسئولیت های دستگاهها احصاء و اجرا کنیم.

صادقی نیارکی تصریح کرد: در این راستا دادستانی قزوین آمادگی حضور در کارگاه های علمی – کاربردی پیشگیری از وقوع جرم را داشته و در سال های گذشته نیز با حضور در این کارگاه ها، شاهد آثار مطلوب به جا مانده از آنها هستیم.

وی با اشاره به ضرورت و اولویت بندی جرایم گفت: اهمیت اولویت بندی جرایم بدین منظور است که در حال حاضر جرائم متنوع و متعدد هستند به نحوی که افزون بر یک هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد و اولویت بندی جرائم یا دعاوی یا آسیب های اجتماعی براساس اطلاعات و تجربیات جمعی مسئولین انجام می شود.