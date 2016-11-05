بررسی باستانشناختی شهرستان قلعه گنج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی گفت: بررسی باستانشناختی شهرستان قلعه گنج از ابتدای آبان ماه جاری به مدت ۴۵ در بخش چاه دادخدا آغاز شده است.

وی اظهار کرد: این بررسی شهرستان قلعه گنج را به لحاظ مطالعات باستانشناختی، مورد شناسایی، مستند سازی و در نهایت ثبت آثار ارزشمند قرار خواهد داد.

وفایی با اشاره به اینکه این بررسی با حضور کارشناسان هیئت باستانشناسی در حال انجام است، بیان داشت: در طول یکسال اخیر دو کاوش و سه بررسی در حوزه های جیرفت، فاریاب و قلعه گنج صورت گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد: کاوش های باستانشناسی در شهرستان های جنوبی استان کرمان با محوریت جیرفت ادامه خواهد داشت.