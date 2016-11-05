فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در آبان ماه سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ضمن فراخوان کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد ۱۳۵۵تا پایان آبان ماه ۱۳۷۷ برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آبان ماه سال ۱۳۹۵ دریافت کرده اند، می بایست در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان ساکن تهران بزرگ

کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۳۹۵ می باشند می بایست راس ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساکن سایر استان های کشور

کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۳۹۵ می باشند راس ساعت ۷ صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شدهاست حضور پیدا کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

گفتنی است، آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.

لازم به ذکراست، مشمولان می بایست برگ های مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه، کارت ملی و ... را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.