تولید محتوای فاخر فرهنگی نیاز امروز استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری شامگاه شنبه در خلال ششمین جلسه کارگروه تولید محتوای رسانه ای استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود ضمن اشاره به ضرورت مقابله با هجمه سنگین دشمنان در فضای مجازی، ابراز داشت: امروز تولیدات فاخر فرهنگی باید متناسب با نیاز جوانان و همچنین مطالبات آنها ارائه شود تا از یک استقبال خوب عمومی برخوردار شود.

وی گفت: برای اینکه در حوزه رسانه بخواهیم تولیدات فاخر فرهنگی خودمان را با ریشه‌های سبک زندگی اسلامی تبیین کنیم نیازمندیم تا ابتدا مطالبات نسل جوان و سلیقه او را بشناسیم و محتوایی تولید کنیم که او بپسندد اما متاسفانه بسیاری از نهادهای فرهنگی ما محتوایی تولید می کنند که خودشان می پسندند و در نگاه خودشان مطلوب است اما باید دید نسل جوان چه می خواهد.

باید سلایق نسل جوان را بشناسیم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: اگر امروز سلیقه نسل جوان را شناختیم و نیازهایش را ارزیابی کردیم می توانیم متناسب با روحیات آنها محتوای فرهنگی تولید کنیم و اگر این امر را نادیده گرفتیم محکوم به شکست هستیم که موارد آن در بسیاری بازی‌های رایانه ای و تولیدات فرهنگی که امروز در مغازه ها خاک می خورند، دیده می شود.

شکری بیان داشت: امروز دشمنان در زمینه هجمه فرهنگی به خصوص از طریق رسانه پیشرفت‌های فراوانی کسب کرده اند چرا که با برنامه ریزی برای تک تک آحاد جامعه پیش می روند لذا باید با هوشیاری تمام، پادزهر این هجمه را بسازیم.

وی افزود: نسل آینده ساز ایران اسلامی امروز در دوگانگی بین فرهنگ اسلامی و دینی و همچنین مدرنیته غربی که توسط غول های رسانه ای استکبار جهانی ارائه می شود قرار دارد لیکن لحظه ای غفلت می تواند جوان ما را به آن سمت و سو سوق دهد.

محتوای فرهنگی نیازمند تعامل و همفکری

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه تولید محتوای فاخر نیازمند برنامه ریزی و همفکری تمام نهادهای فرهنگی است، گفت: در این بین می توان از ظرفیت خوب اساتید دانشگاه و حوزه بهره مند شد.

شکری بیان داشت: مسئله رسانه ها از مسائل مهم و چالش برانگیز در حال حاضر محسوب می شود که دولت های مختلف سالیانی است که با توجه به سرمایه گذاری نظام غرب در اولویت کارهای خود قرار داده اند لذا با توجه به فاصله سخت افزاری که با کشورهای پیشرفته در این عرصه داریم باید به بحث آسیب های ناشی از این پدیده بیش از پیش بپردازیم.

وی ورود نهادهای فرهنگی علی الخصوص سازمان تبلیغات اسلامی را در فضای رسانه به عنوان تکلیف برشمرد و افزود: نخستین گام در این فضا هدف‌گذاری اعم از کیفی و کمی است و در وهله بعد راهبردهای کاری قرار دارد که باید با توجه به شناخت اولویت‌ها و اقدامات لازم، تبیین شود.

رسانه های گروهی رصد شوند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به رصد رسانه های فرهنگی و تاکید بر محور قرار دادن منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ابراز داشت: محور قرار دادن گفتمان اصل نظام و ولایت فقیه در همه برنامه ها و فعالیت های اجتماعی، استفاده از پتانسیل گفتمان های دینی و کرسی های مناظره برای پیشبرد اهداف عالیه فرهنگی نظام ضرورت دارد.

شکری با اشاره به آئین نامه اجرایی طرح ساماندهی پاتوق های فرهنگی، دینی در فضای مجازی توسط سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: این طرح درصدد است تا از طریق سمت دهی مناسب به زمینه غالب گفتگوهای فرهنگی در محیط پاتوقی، در ساختار فرهنگی کشور تاثیر بگذارد و توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت مردمی شدن فرهنگ را محقق کند.

فعالیت تشکل های محوری در عرصه رسانه، استفاده از ظرفیت دانشگاه و حوزه در تبیین فعالیت های فرهنگی، استفاده از پتانسیل تشکل های مردمی و متناظر نظیر حوزه هنری برای تولیدات فاخر فرهنگی، رصدآسیب های فرهنگی بومی توسط روحانیان مستقر در روستاها و بومی سازی تولیدات فرهنگی با توجه به خرده فرهنگ های یک جامعه در زمره مواردی بود که در این نشست با حضور کارشناسان مطرح و بحث و تبادل نظر شد.