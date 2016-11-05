پیروزی برابر یک تیم لیگ برتری برایم تلخ شد

سهراب بختیاری زاده در گفتگو با مهر در خصوص پیروزی تیمش برابر تیم پدیده در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: بازی خوب و سنگینی بود. دو تیم برای پیروزی در این بازی انگیزه‌های خاص خودشان را داشتند. به خصوص تیم نفت مسجد سلیمان که به شدت به این پیروزی نیاز داشت.

وی افزود: تیم ما مدتی بود در لیگ دسته اول خوب نتیجه نمی گرفت و برای خروج از این بحران به این پیروزی نیاز داشتیم. خدا را شکر می‌کنم که در سخت‌ترین شرایط این پیروزی نصیب تیم ما شد.

بختیاری‌زاده که خود از پیشکسوتان تیم استقلال محسوب می‌شود در خصوص درگذشت منصور پورحیدری گفت: باید این را بگویم که در روزی که بدترین خبر را شنیده بودم این پیروزی حاصل شد. گرچه پیروزی همیشه شیرین است. اما واقعا این پیروزی برای من آنچنان هم شیرین نبود. بلکه تا حدودی هم تلخ بود.

سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان ادامه داد: الحق که تیم پدیده از تیم های خوب لیگ برتر است. من این را به این جهت نمی‌گویم که بخواهم از تیم خودم تعریف و تمجید کنم و ارزش این پیروزی را که البته بسیار هم بالاست، مضاعف جلوه دهم. واقعا پدیده فوتبال خوب و مدرنی را بازی می‌کند. اما تیم ما در این بازی خیلی بهتر از حریف بود و واقعا شایسته پیروزی بود. ضمن این که هواداران ما نیز در این بازی برای تیم خودشان سنگ تمام گذاشتند.

وی در خصوص حریف بعدی تیمش در جام حذفی گفت: سایپا هم علیرغم این که در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد، اما تیم پر مهره و خوبیست. پیروزی برابر پدیده اعتماد به نفس تیم ما را در جام حذفی بالا برد و حالا ما مقابل سایپا هم برای خودمان شانس پیروزی قائلیم. به خصوص که اگر در قرعه کشی هم این شانس را بیاوریم و قرعه میزبان به تیم ما بیفتد.

مدافع سابق آبی‌های تهران در ادامه گفت: فوتبال ایران به منصور پورحیدری مدیون است و به اعتقاد من کسی در این فوتبال نمی تواند با این مرد بزرگ برابری نماید. پورحیدری از سرمایه‌های تکرار نشدنی فوتبال ایران بود که متاسفانه خیلی زود او را از دست دادیم.