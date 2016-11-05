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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۷

مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری:

۱۱۰۰ مبلغ به همایش پیاده‌روی اربعین اعزام می‌شود

۱۱۰۰ مبلغ به همایش پیاده‌روی اربعین اعزام می‌شود

بوشهر - مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته هزار و ۱۰۰ مبلغ به همایش پیاده روی اربعین اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی پروانه صبح شنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر با اشاره به اهمیت بالای زمان‌بندی اعزام زائران به سفر اربعین، اظهار داشت: برای اینکه شاهد مشکلات ترافیکی در حرکت و ورود و خروج زائران نباشیم باید زمان‌بندی مناسبی انجام شود.

وی با اشاره به فعال شدن ۱۴ کمیته در ستاد اربعین، خاطرنشان کرد: مسئولیت کمیته فرهنگی و آموزشی بر عهده بعثه رهبری است و ۱۰ کارگروه و چهار شورا و یک اتاق فکر در بعثه رهبری برای کمیته فرهنگی در نظر گرفتیم.

مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری اضافه کرد: مدیران‌کل تبلیغات اسلامی در استان‌های فاقد دفاتر بعثه رهبری به عنوان مسئول مدیریت فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین در آن استان‌ها فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعال شدن کمیته فرهنگی و آموزشی در مراکز همه استان‌ها توسط بعثه رهبری و یا ادارات کل تبلیغات اسلامی، بیان کرد: فعالیت‌های خوبی در استان‌ها توسط ستاد اربعین اجرا شده است و آموزش زائران اربعین به عنوان یک اقدام مهم در دستور کار بوده است.

پروانه از پیش‌بینی سفر دو میلیون زائر ایرانی به مراسم اربعین امسال خبر داد و افزود: زائران باید مراقب همه جوانب کار باشند و از آسیب‌هایی که ممکن است گریبانگیر زائران شود، جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش ائمه جمعه و جماعات در اطلاع‌رسانی به مردم برای کاهش آسیب‌ها در مسیر اربعین، ادامه داد: زائران حتما باید ویزا تهیه کنند و سپس به سمت مرزها حرکت کنند.

مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری از اعزام ۱۲ مداح و ۱۲ سخنران شاخص کشوری به مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت: برای هر ۴۰ کاروان یک روحانی و مداح در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر علما، یک روز قبل و یک روز بعد از اربعین هم ارزش روز اربعین را دارد، تصریح کرد: زائران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مشکلی در مسیر برگشت نداشته باشند.

پروانه از اعزام ۱۰۰ روای به مراسم اربعین امسال خبر داد و اظهار داشت: هزار و ۱۰۰ مبلغ از سراسر کشور به آیین اربعین اعزام و در موکب‌ها مستقر می‌شوند که برنامه‌های مختلف و متنوعی نیز اجرا خواهد شد.

وی از اعزام ۱۵ هزار روحانی و مداح به عتبات عالیات در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: بعثه مقام معظم رهبری در ۲۲ استان کشور فعال است.

کد مطلب 3815404

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