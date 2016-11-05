به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی پروانه صبح شنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر با اشاره به اهمیت بالای زمان‌بندی اعزام زائران به سفر اربعین، اظهار داشت: برای اینکه شاهد مشکلات ترافیکی در حرکت و ورود و خروج زائران نباشیم باید زمان‌بندی مناسبی انجام شود.

وی با اشاره به فعال شدن ۱۴ کمیته در ستاد اربعین، خاطرنشان کرد: مسئولیت کمیته فرهنگی و آموزشی بر عهده بعثه رهبری است و ۱۰ کارگروه و چهار شورا و یک اتاق فکر در بعثه رهبری برای کمیته فرهنگی در نظر گرفتیم.

مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری اضافه کرد: مدیران‌کل تبلیغات اسلامی در استان‌های فاقد دفاتر بعثه رهبری به عنوان مسئول مدیریت فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین در آن استان‌ها فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعال شدن کمیته فرهنگی و آموزشی در مراکز همه استان‌ها توسط بعثه رهبری و یا ادارات کل تبلیغات اسلامی، بیان کرد: فعالیت‌های خوبی در استان‌ها توسط ستاد اربعین اجرا شده است و آموزش زائران اربعین به عنوان یک اقدام مهم در دستور کار بوده است.

پروانه از پیش‌بینی سفر دو میلیون زائر ایرانی به مراسم اربعین امسال خبر داد و افزود: زائران باید مراقب همه جوانب کار باشند و از آسیب‌هایی که ممکن است گریبانگیر زائران شود، جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش ائمه جمعه و جماعات در اطلاع‌رسانی به مردم برای کاهش آسیب‌ها در مسیر اربعین، ادامه داد: زائران حتما باید ویزا تهیه کنند و سپس به سمت مرزها حرکت کنند.

مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبری از اعزام ۱۲ مداح و ۱۲ سخنران شاخص کشوری به مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت: برای هر ۴۰ کاروان یک روحانی و مداح در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر علما، یک روز قبل و یک روز بعد از اربعین هم ارزش روز اربعین را دارد، تصریح کرد: زائران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مشکلی در مسیر برگشت نداشته باشند.

پروانه از اعزام ۱۰۰ روای به مراسم اربعین امسال خبر داد و اظهار داشت: هزار و ۱۰۰ مبلغ از سراسر کشور به آیین اربعین اعزام و در موکب‌ها مستقر می‌شوند که برنامه‌های مختلف و متنوعی نیز اجرا خواهد شد.

وی از اعزام ۱۵ هزار روحانی و مداح به عتبات عالیات در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: بعثه مقام معظم رهبری در ۲۲ استان کشور فعال است.