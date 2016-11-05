سکته مغزی علت ۱۲ درصد مرگ ها در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی در حاشیه نمایشی که به مناسبت روز جهانی سکته مغزی در بوستان ملت تهران برگزار شد، اظهار داشت: دومین عامل مرگ و میر در کشور س از بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی بوده و ۱۲ درصد از مرگ و میرها ناشی از این مسئله است.

وی با اشاره به اینکه نجات بیمار در یک ساعت اولیه و ابتدایی بروز این مشکل بسیار حائز اهمیت است، ‌افزود: انتقال بیماری به مراکز درمانی واجد صلاحیت تخصصی در این زمینه ضرورت دارد چرا که اگر درمان به بعد از سه ساعت بعد از ابتلا به این بیماری انجام گیرد ممکن است منجر به معلولیت و احتمالاً فوت فرد شود.

ایازی با بیان اینکه مردم باید با علائم اولیه سکته مغزی حتماً آشنا باشند، ‌گفت: همچنین در این زمینه باید با ۱۱۵ تماس گرفته شود و رویکرد ما در وزارت بهداشت این بوده که از سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه حمایت کنیم.

وی برگزاری چنین مراسمی را در بوستان‌ها و پارک‌های سراسر کشور جهت پیشگیری از سکته مغزی مثبت برشمرد و خاطر نشان کرد: برنامه امروز نیز با مشارکت شهرداری و هلال‌احمر برگزار شده که در امر اطلاع‌رسانی مردم بسیار حائز اهمیت است.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: در مهر ماه امسال نیز در ۲۴ سرای محله تهران برنامه در این زمینه اجرا شد و قرار است در سایر استان‌ها نیز در سرای محلات و مراکز بهداشت و درمان برنامه‌های آموزشی در مورد علائم سکته مغزی و پیشگیری از آن داشته باشیم.