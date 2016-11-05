ضرورت بومی سازی آموزش ها با توجه به نوع ماموریت های پلیس 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرحسین یاوری در مراسم افتتاح ساختمان جدید معاونت تربیت و آموزش شرق استان تهران، گفت: اگر در حوزه آموزش تغییری جدی ایجاد شود، بخش عظیمی از هزینه ها کاهش می یابد و این قدمی در راستای تحقق شعار سال است.

وی در ادامه اجرایی شدن قرار گاه جهادی ارتقای تربیت و آموزش را یک گام برزگ آموزشی در سطح ناجا دانست و خاطرنشان کرد: توجه به آموزش کارکنان، لازمه پیشبرد اهداف سازمانی در ناجا است.

معاون تربیت و آموزش ناجا با تاکید بر تربیت کارکنان حرفه ای و توانمند، بیان داشت: فرماندهان و مدیران آموزشی بایستی با تغییرات اساسی در نوع و کیفیت مطالب آموزشی و استمرار آموزش های موثر و هدفمند، تحقق این هدف مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سردار یاوری، حرکت جهشی به سمت ارتقاء سطح آموزش و مهارت کارکنان با استفاده از روش ها و ابزارهای نوین آموزش و مهارتی و نیز محور قرار دادن آموزش ها را از دیگر اهداف معاونت تربیت و آموزش نام برد و گفت: در این زمینه بومی سازی آموزش ها و متناسب سازی متون آموزشی با توجه به نوع ماموریت ها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی ضروری و مورد تاکید است.

معاون تربیت و آموزش ناجا در پایان گفت: مولفه های آموزشی از جمله آمادگی جسمانی کارکنان، آزمون کتابچه دانستنی ها، مسلط شدن به اصول و فنون دفاع شخصی و انواع مهارت هاشامل اخذ آزمون سلاح شناسی و رزم انفرادی و آزمون های تیراندازی با سلاح های تپانچه وکلاش توسط کارشناسان آموزشی باید دائما مورد ارزیابی قرار گیرد.

تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش، تعالی بخش مأموریت های پلیس

در ادامه این دیدار، سردار ناظری با ارائه گزارش کاملی از اقدامات تربیتی و آموزشی در شرق استان تهران، خاطر نشان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)، ناجا چه به لحاظ قانونی و همچنین شرعی موظف است توانمندی و آمادگی هایش را ارتقاء بخشد.

وی، تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش در پیکره ناجا را اقدامی ارزشمند و تعالی بخش مأموریت های پلیس دانست و افزود: تحقق اهداف قرارگاه جهادی تربیت و آموزش بستر را برای ارتقای دانش، مهارت و توانمندی کارکنان در حوزه های تیراندازی، سلاح شناسی، ‌آمادگی جسمانی، دانستنی های انتظامی فراهم کرده و ضامن سلامت اداری و تعالی رفتار فردی و سازمانی خواهد بود.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان گفت: ارتقاء دانش ، مهارت و توانمندی کارکنان در انجام ماموریت ‌های فردی و جمعی نیاز به یک عزم و اراده جهادی داشته و این امر در معاونت تربیت و آموزش بر آن تاکید شده است.