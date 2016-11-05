سرنوشت سوریه امسال تعیین خواهد شد/اردوغان در جنگ کاره ای نیست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار حسین همدانی صبح امروز(شنبه) در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع) با حضور فرماندهان، افسران و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم سردار قاآنی جانشین نیروی قدس سپاه اظهار کرد: شهید همدانی وقتی می خواست فرماندهی مقاومت سوریه را برعهده بگیرد، زمانی بود که اگر قرار بود هواپیمایی از اینجا به سوریه برود می گفتند فرودگاه دمشق زیر آتش است ولی کار توسط سردار همدانی متوقف نشد.

وی افزود: در آن زمان فرودگاه دمشق زیر آتش خمپاره بود و کاخ ریاست جمهوری را با خمپاره ٨١ می توانستند بزنند و تا پشت سفارت ایران آمده بودند اما شهید همدانی فرماندهی این میدان را با چنین شرایطی در اختیار گرفت.

سردار قاآنی گفت: سردار همدانی فرمانده حاضر در میدان بود و قبل از اینکه فرماندهی کلاسیک را پیاده کند، مستقیما به میدان بحران می رفت و با درایت و هنر فرماندهی تشخیص می داد چگونه باید میدان را اداره کند.

جانشین نیروی قدس سپاه تاکید کرد: سردار همدانی میادینی را فرماندهی می کرد که در طول روز چندین بار انتحاری به ان می زد ولی یارانش تا آخرین گلوله در کنار او می جنگیدند.

وی تصریح کرد: امروز در سوریه افسران و جوانانی را داریم که روز اول جنگ تجربه فرماندهی نداشتند ولی داشته های خود را در سایه سردار همدانی بگونه ای پیوند دادند که امروز به مانند فرماندهان جنگ هشت ساله می توانند چند قرارگاه را اداره کنند.

سردار قاآنی با بیان اینکه امروز فشارهای زیادی در سوریه بوجود آورده اند گفت: هفته گذشته حداقل ١٠ هزار نیروی جدید تکفیری وارد حلب کرده اند و تاکنون ٣٠ عامل انتحاری به مراکز فرماندهی مقاومت در حلب و محل نگهداری مصدومین حمله کرده است.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه تصریح کرد: امسال سال تعیین سرنوشت جنگ سوریه است و این جنگ ادامه خواهد داشت زیرا براساس هویت و بود و نبود است. البته ما فعالیت های خود را ادامه خواهیم داد و جنگ در مقابل آنها را متوقف نمی کنیم.

احترام به نظر دیگران ویژگی برجسته سردار همدانی

وی یکی از ویژگی های شهید سردار همدانی را احترام به نظرات دیگران دانست و گفت: سردار همدانی در اوج تجربه، توانایی، فرماندهی و تشخیص بسیار افتاده بود و صداقت و سادگی ایشان سرمایه ای برای این سردار شهید بود. افراد اطراف وی جرات بیان نظراتشان را داشتند. خیلی ها هستند که فرماندهی می کنند ولی به نظرات دیگران توجه نمی کنند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پذیرش کار سخت را یکی دیگر از ویژگی های سردار همدانی دانست و تاکید کرد: پذیرش مسئولیت میدان سوریه در آن شرایط سخت، یکی از خصوصیات بارز آن شهید بود. البته ایشان با کار خارج کشور ناآشنا نبود و تجارب زیادی داشت.

سردار قاآنی اظهار کرد: زمانی در یکی از کشورهای آفریقایی رئیس جمهوری مسئولیت داشت که از بازمانده های نسل انقلابی آن کشور بود. شهید همدانی در آن مقطع به این کشور آفریقایی رفت و برای رییس جمهور آن کشور حدود ٢ ساعت موضوعی که مدنظرش بود، توضیح داد.

هر وقت توفیقات ما در سوریه زیاد می شود آمریکایی ها اهل مذاکره می شوند

وی پذیرش مسئولانه مسئولیت را از دیگر ویژگی های سردار همدانی دانست و خاطرنشان کرد: سرادر همدانی مسئولیت را باری به هرجهت انجام نمی داد. کسانی بودند که افراد توانایی بودند ولی وقتی می خواستند ماموریتی را قبول کنند حس می کردند نمی توانند مسئولیت برعهده بگیرند.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه آمریکایی ها امکانات زیادی را وارد جنگ سوریه کرده اند گفت: چند روز گذشته یک برادری به شهادت رسید و گفتند او در سنگری دیدبانی می کرده است و موشکی به سنگرش زده اند که ١٠٠ هزار دلار قیمت داشته است.

سردار قاآنی خاطرنشان کرد: هر زمانی که موفقیت ما در سوریه بالا می رود میز مذاکره آمریکایی ها پهن می شود و زمانی که آنها به لحاظ نظامی توفیقاتی می یابند زیر میز مذاکره می زنند.

اردوغان در سوریه کاره ای نیست

وی افزود: زمانی اردوغان به دوستان ما می گفت بعد از ماه رمضان نماز عید فطر را در مسجد اموی خواهیم خواند؛ البته اردوغان در جنگ سوریه تعیین کننده نیست بلکه عامل است.امروز جنگ سوریه جنگ حساسی است.

جانشین نیروی قدس سپاه در بخشی از سخنانش با بیان اینکه آمریکایی ها در سه جنگ اساسی شکست جدی خوردند، اظهار کرد: اولین شکست آنها حمله به عراق و افغانستان بود. آنها به بهانه جلوگیری از ایجاد ناامنی در آمریکا این جنگ را آغاز کردند.

سردار قاآنی گفت: آمریکایی ها در میدان این جنگ ٣ هزار میلیارد دلار هزینه کردند البته در مناظرات دو کاندیدای انتخاباتی آمریکا، ترامپ گفت آمریکا ٥ هزار میلیارد دلار و یک جایی گفت ٦ هزار میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کرده است.

وی افزود: آنها بعد از جنگ، از عراق فرار کردند و در افغانستان هم پنهانی فرار کردند. آنها برای هر سرباز متوسط سالانه ١ میلیون دلار هزینه می کردند. در مقطعی آمریکایی ها یکی را فرستادند و به ما گفتند ما قول می دهیم از عراق خارج شویم.

جانشین نیروی قدس سپاه تصریح کرد: آمریکایی پس از شکست در عراق و افغانستان و همچنین ناکامی در موضوع بیداری اسلامی، این فتنه جدید را ایجاد کردند و فصل جدید درگیری ها را با جنگ در سوریه آغاز کردند.

سردار قاآنی افزود: تکفیری ها از قدیم بودند و آمریکایی ها آنها را درست نکردند اما روی آنها سرمایه گذاری کردند و به جان منطقه انداختند و یک فتنه جدید ساختند.