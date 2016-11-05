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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۴

مسابقات استانی سازه‌ ماکارونی در جهرم برگزار می‌شود

مسابقات استانی سازه‌ ماکارونی در جهرم برگزار می‌شود

جهرم- دبیر علمی دومین دوره مسابقات استانی سازه ماکارونی از برگزاری این مسابقات آذر ماه امسال در جهرم خبر داد.

عبدالمجید غفارپور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه با مراجعه به انجمن علمی معماری دانشگاه اندیشه جهرم می‌توانند نسبت به ثبت‌نام‌ خود اقدام کنند گفت: این دوره از مسابقات در چهار گرایش «سازه‌های سبک»، «سازه‌های سنگین»، «سازه‌های فشاری» و «سازه‌های زیبا» و به صورت استانی برگزار می‌شود.

دبیر علمی دومین دوره مسابقات استانی سازه ماکارونی با اشاره به اینکه زمان برگزاری این مسابقه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۵  افزود: این مسابقه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ روز فوق در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هر تیم شرکت‌کننده حداکثر می‌تواند از سه نفر تشکیل شود اضافه کرد: هزینه شرکت در این مسابقه برای هر تیم ۲۰ هزار تومان است و دانشجویان سایر رشته‌ها نیز می‌توانند در آن شرکت کنند.

کد مطلب 3815412

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    نظرات

    • مینا صحرائیان IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      درود کلاسها و نحوه ی برگزاری مسابقات استاد غفارپور همیشه متفاوت و پرهیجان بوده,امیدوارم امسال نیز همچون سالهای گذشته با موفقیت همراه باشد.
    • احمد رضا IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      مسابقه سازه ماکارونی رو دنبال می کنم پارسال در مسابقات استانی به کمک و راهنمایی اقای غفارپور مقام دوم رو کسب کردم.
    • هادی IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      منم با شرکت در کلاسهای آموزشی سازه ماکارونی،درس ایستایی رو که همیشه باهاش مشکل داشتم خیلی خوب مفاهیم سازه ای رو درک کردم.

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