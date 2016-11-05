به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب سال ۱۳۹۵ برگزاری ویژه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد.

فهرست این برنامه‌ها به ترتیب زیر اعلام شده است:



نمایشگاه فعالیت های ده ساله کتابخانه به روایت پوستر شامل از بیش از ۱۰۰ پوستر از فعالیت‌های ۱۰ سال اخیر کتابخانه ۲۲ تا ۲۷ آبان



طرح تخفیف در عضویت کتابخانه ۲۲ تا ۲۷ آبان



هفتمین نشست «لذت خواندن» با حضور محمدحسین پاپلی یزدی و بررسی کتاب «شازده حمام» در تاریخ ۲۵ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸



پنجاه و سومین «نشست علمی» با موضوع ویژه کتاب علمی و کتابخوانی در تاریخ ۲۷ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲