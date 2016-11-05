سکته مغزی مهمترین علت ناتوانی در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک زمانی در حاشیه همایشی که به مناسبت روز جهانی سکته مغزی در پارک ملت تهران برگزار شد، افزود: سکته مغزی دومین علت مرگ و میر و مهمترین علت ناتوانی در ایران است و ابتلا به آن می تواند سالها سبب ناتوانایی و کم توانایی فرد در زندگی شود.

وی با اشاره به اینکه از هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۳۰ نفر امکان ابتلا به سکته مغزی دارند و این آمار شیوع این بیماری در جهان به شمار می‌رود افزود: در تهران روزانه ۱۰۰ نفر دچار سکته مغزی می‌شوند.

رئیس انجمن سکته مغز ایران ادامه داد: ۲۰ تا ۴۰ سالگی شایع ترین سن ابتلا به ام اس است که در همین مدت شیوع سکته مغزی ۲ برابر ام اس در جهان بوده و البته باید توجه داشت که هرچه تشخیص بهتر باشد و سریعتر این مشکل شناسایی شود درمان آن موفق تر است.

زمانی اضافه کرد: درمان سکته مغزی فقط در سه ساعت اول امکان پذیر بوده و پس از آن این مسئله محقق نمی‌شود و هر عملی که انجام می‌گیرد جهت بهبودی عوارض و جلوگیری از سکته‌های بعدی است.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران ادامه داد: در زمینه سکته مغزی بیش از آنکه به پزشک ماهر نیاز داشته باشیم به هماهنگی اقشار مختلف و ارتقای آگاهی آنان نیازمندیم و متاسفانه در حال حاضر اطلاعات عمومی مردم و حتی پزشکان متخصص در مورد سکته مغزی خیلی درست نیست و عمق کافی ندارد.

زمانی با تاکید بر اینکه درمان سکته در سه ساعت اولیه آن مفید است افزود: انجمن سکته مغزی تلاش کرده بیشترین فعالیت خود را اکنون به موضوع اطلاع رسانی جهت درمان به موقع سکته و پیشگیری از آن اختصاص دهد.