به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید حیدری در حاشیه نشست شورای اداری غرب تهران بزرگ، هدف از اجرای طرح بازرسی الکترونیک را تحقق تامین اجتماعی الکترونیک دانست و افزود: طرح بازرسی الکترونیک با هدف شناسایی دقیق، روانسازی و استاندارد نمودن فرایندهای بازرسی کارگاهها وجهت افزایش سرعت ارائه خدمات بیمهای بدون حضور کارفرمایان و بیمهشدگان طراحی و به اجرا درآمده است.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ نحوه اجرای پیادهسازی طرح بازرسی الکترونیک را در قالب سه فاز دانست و تصریح کرد: در فاز اول کارشناسان اقدام به ایجاد نقشه جغرافیائی برای کلیه کارگاهها مشمول قانون تامین اجتماعی مینمایند، به عبارتی برای اولین بار طول و عرض جغرافیائی و فضای محل کارگاه و مستندات کارگاه از طریق سختافزار تبلت و GPS ثبت و ارسال میشود و در فازهای بعدی پس از ثبت اطلاعات بررسی و تحلیل و رویت کارفرما و بیمهشدگان در صورت اعتراض بدون حضور در شعبه درخواست مجدد میکنند.
وی تاکید کرد: کلیه فرایندهای کاری برای افزایش سرعت ارائه خدمات و بدون حضور کارفرمایان و بر اساس ارتباطات الکترونیکی انجام میگیرد.
حیدری با اشاره به پیشرفت٧٠ درصدی طرح بازرسی الکترونیکی در شعبه ٢٥ گفت: اداره کل غرب تهران بزرگ بنا دارد جهت بهرهبرداری سریعتر از این طرح علاوه بر شعبه ٢٥ که پایلوت اجرائی بوده است، از نیروی انسانی و خدماتI.T شعبه یک نیز برای ارتقای طرح بازرسی الکترونیکی بهرهگیری کند.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب با اشاره به حجم گسترده بازرسیها در سطح غرب تهران بزرگ گفت: در هر ساعت کاری بیش از ١٠٢ بازرسی، روزی ٨٣٠ بازرسی و در طول هر ماه بیش از ١٨ هزار بازرسی از کارگاههای تحت پوشش ١٤ شعبه غرب تهران انجام میگیرد.
وی اجرای طرح بازرسی الکترونیکی را در سازمان تامین اجتماعی یک تحول بزرگ توصیف کرد و افزود: شفافسازی اطلاعات و عملکرد بازرسان، دسترسی به موقع به اطلاعات، افزایش سرعت ارائه خدمات به کارفرمایان و بیمهشدگان، پیگیری مطالبات کارفرمایان و بیمهشدگان بدون حضور در شعبه با نظارت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معاونت فنی و درآمد و مدیر کل فنی و درآمد به همراه مدیر کل استان، رئیس شعبه بر عملکرد بازرسان و انجام فرایند کاری بر مبنای ارتباطات الکترونیکی از اثرات مثبت این طرح است.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ اجرای این طرح ملی را یکی از آرزوهای دیرینه همکاران و ذینفعان سازمانی طی سالهای گذشته دانست و تصریح کرد: رویکرد سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات غیرحضوری به بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران پس از حضور دکتر نوربخش افزایش چشمگیری داشته و طی سه سال گذشته خدمات و افتخارات ارزشمندی در سازمان شکل گرفته که حوزه آی.تی سهم بسزایی در روند این پیشرفت داشته است. دریافت لیستهای بیمه به صورت اینترنتی ابلاغ الکترونیکی صورتحسابهای مطالباتی، صدور فیش حقوقی بازنشستگان، رویت سوابق بیمهای و پرونده الکترونیکی و اختصاص شماره تامین اجتماعی (SSN) از جمله اقدامات غرورآفرین است.
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